Pasquale Tridico - scelto da Di Maio al Lavoro : "Via il Jobs act - possibile ritorno dell'art.18" : Pasquale Tridico è l'uomo indicato da Luigi Di Maio come titolare del Ministero del Welfare e del Lavoro di un Governo M5S. Calabrese, 42 anni, è professore associato di Politica economica a RomaTre. In un'intervista alla Stampa delinea le linee guida del suo progetto di azione: via il Jobs act, ridurre la flessibilità nel mondo del Lavoro e valutare il ritorno dell'articolo 18; via gradualmente la Legge Fornero, in pensione ...