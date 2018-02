Pari opportunità Dalla Regione Campania un Piano per 26 | 5 milioni di euro

VITTORIO LORENZO TUMEO "L'attualità dell'inattuale". L'attualità di Eschilo tra politica - immigrazione e Pari opportunità : "Attraverso questa tragedia afferma VITTORIO TUMEO mi è stato possibile comprendere molte sfaccettature del mondo di oggi, coglierne personaggi, segni e significati che prima mi erano sfuggiti. Penso,...

A Riccione anche le Pari opportunità sono un enigma politico : Qualche 'spiffero' riferito ad alcune difficoltà interne a Patto Civico lo si è raccolto ultimamente nei corridoi della politica Riccionese, anche per quanto riguarda la mancanza di costanza nell'...

Napoli - avvocati al voto per il Comitato Pari Opportunità : avvocati di nuovo alle urne. Questa volta bisognerà eleggere i componenti del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli avvocati di Napoli. Le elezioni si terranno il 20 e il 21 febbraio presso la ...

Commissione Pari opportunità - ancora pochi giorni per presentare le candidature : Mancano pochi giorni (31 gennaio) alla scadenza dell'avviso pubblico per il rinnovo della Commissione per le pari opportunità, che è stata istituita dall'amministrazione Tambellini nel 2013, con lo ...

Monserrato - il consiglio approva il regolamento per le Pari Opportunità : ... la partecipazione delle donne alla vita sociale, culturale, economica, politica ed amministrativa del Comune della città di Monserrato.'

Pari opportunità - manifestazione d'interesse per il tavolo permanente : Si è svolta la prima assemblea provinciale del Movimento giovanile della sinistra 3 Contatori idrici, il Pd risponde al sindaco Cuffaro 4 Pari opportunità, manifestazione d'interesse per il tavolo ...

Elezioni politiche - Luca Fantò (PSI) : 'auspico che le testate giornalistiche garantiscano Pari opportunità ai partiti di presentare ... : ... in modo da garantire in maniera chiara e plurale una informazione politica agli spettatori-elettori. Sembra quasi che si voglia sottrarre alle regole democratiche di una corretta campagna elettorale ...

Commissione Pari opportunità - Ricordando i 70 anni dall'entrata in vigore della Costituzione italiana : Proprio loro infatti diventarono protagoniste del cambiamento e si fecero portavoce del mondo femminile contribuendo alla crescita del popolo italiano, apportando una diversa sensibilità necessaria a ...

Marsala - 'viva le Pari opportunità' : 160 mila euro 'piovono' su; parrocchie - associazioni ed organizzatori di spettacoli : Tutto verrebbe stabilito dall'alto della volontà politica, al limite del più becero clientelismo; la stessa 'pratica' tanto condannata alle precedenti amministrazioni dal sindaco in carica che, da ...

Pari opportunità - anche la Città Metropolitana di Torino in primo piano : Il Consiglio metropolitano di Torino ha esaminato ed approvato nell'ultima seduta dell'anno anche un debito fuori bilancio per un ammontare di poco superiore ai 2.600 euro per il rimborso spese dovuto ...