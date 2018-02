Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 | l’Italia per cancellare lo “zero” di Sochi

Paralimpiadi invernali - l’Italia pronta a stupire : ecco gli azzurri che puntano al podio : Paralimpiadi invernali, l’Italia pronta a stupire: ecco gli azzurri che puntano al podio Archiviate le Olimpiadi invernali, PyeongChang è pronta a ospitare nuove storie e nuove imprese. Tra dieci giorni la città sudcoreana si trasformerà in un teatro d’emozioni per le Paralimpiadi 2018: si comincia il 9 marzo con la cerimonia d’apertura (alle ore 12 […] L'articolo Paralimpiadi invernali, l’Italia pronta a stupire: ...

Paralimpiadi invernali - l'Italia pronta a stupire : ecco gli azzurri che puntano al podio : La spedizione azzurra a PyeongChang con 26 atleti, si inizia il 9 marzo: sci alpino, snowboard e para ice hockey ambiscono alla medaglia. Pancalli: "La parole d'ordine è riscatto"

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : quando iniziano? Il programma e le date : Le Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 si svolgeranno dal 9 al 18 marzo. Dieci giorni di gare appassionanti, avvincenti ed emozionanti con tanti Campioni provenienti da tutto il mondo che si fronteggeranno per conquistare le ambite medaglie a cinque cerchi. Tanti eroi della vita quotidiana, esempi per tutti pronti a risplendere sulla neve e sul ghiaccio della Corea del Sud. Gli sportivi diversamente abili si cimenteranno in sei sport e si ...

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 – I convocati dell’Italia : 26 azzurri a caccia di medaglie. Presenti in 4 sport : Saranno 26 gli azzurri che comporranno la delegazione dell’Italia alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 in programma dal 9 al 18 marzo. Saremo Presenti in quattro discipline (para ice hockey, snowboard, sci alpino e sci nordico). Il nostro portabandiera sarà Florian Planker, 41enne alla sua sesta partecipazione alla rassegna a cinque cerchi. Potremo contare sulla squadra di hockey composta da ben 17 atleti. Avremo poi quattro ...

