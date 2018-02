PAOLA DI BENEDETTO E FRANCESCO MONTE L' ex Madre Natura eliminata e la gufata

PAOLA Di Benedetto eliminata all’Isola dei famosi dopo il videomessaggio affettuoso di Francesco Monte : Paola Di Benedetto è la concorrente eliminata all’Isola dei famosi 13 nella puntata di martedì 27 febbraio su Canale 5: al televoto perde contro Gaspare e Franco Terlizzi. Paola Di Benedetto esce dall’Isola dei famosi 2018, qual è la percentuale del televoto? Paola deve lasciare il reality show: al televoto ottiene il 68% delle preferenze contro il 12% […] L'articolo Paola Di Benedetto eliminata all’Isola dei famosi dopo ...

Isola dei Famosi 2018 - canna-gate e diretta/ PAOLA Di Benedetto torna da Francesco Monte (Sesta puntata) : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e diretta sesta puntata: chi sarà il nuovo eliminato tra i tre concorrenti in nomination? “Nuovi” ingressi ed ancora il canna-gate in studio.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 23:06:00 GMT)

PAOLA Di Benedetto e Francesco Monte/ La storia d'amore continua... (Isola dei Famosi 2018) : Paola Di Benedetto sarà la prossima eliminata dell'Isola dei Famosi 2018? Intanto scoppia l'attrito con Bianca Atzei, dubbi anche su Elena Morali. (Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 22:49:00 GMT)

Isola dei Famosi - chi è PAOLA Di Benedetto? : Da Ciao Darwin alla partecipazione all’Isola dei Famosi 2018: scopriamo chi è Paola Di Benedetto, la naufraga che avrebbe conquistato il cuore di Francesco Monte Paola Di Benedetto è una delle naufraghe concorrenti della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi 2018. Bella, anzi bellissima, Paola ha immediatamente attirato l’attenzione del pubblico, in particolare quello maschile, per via delle sue forme da urlo! Chi è Madre ...

Isola : PAOLA Di Benedetto e Bianca Aztei non hanno rispettato il regolamento : Il gioco dell'Isola Dei Famosi continua e i naufraghi hanno iniziato a creare i primi gruppetti e coalizzarsi. Ci sono due naufraghe che ancora oggi non sono riuscite ad instaurare un rapporto d'amicizia: stiamo parlando di Paola Di Benedetto e Bianca Aztei, le quali sono state obbligate dalla produzione di vivere per una settimana legate ad una corda in comune 24h su 24. Scopriamo insieme cosa è successo durante questa settimana e a cosa vanno ...

L'ISOLA DEI FAMOSI 2018 - ELENA MORALI VS BIANCA ATZEI / Video - PAOLA di Benedetto prova a farle chiarire ma... : L'ISOLA dei FAMOSI, in attesa della nuova diretta, riserva nuove sorprese: la 'strana' amicizia tra Paola e BIANCA, Gaspare sbotta per il bagnoschiuma, la pizza ricompensa non placa la fame(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 13:52:00 GMT)

Isola dei Famosi - PAOLA di Benedetto e Bianca Atzei infrangono il regolamento. Cosa accadrà alle naufraghe? : Un'altra grana per L'Isola dei Famosi e per Alessia Marcuzzi, Paola di Benedetto e Bianca Atzei hanno infranto il regolamento: saranno punite o addirittura espulse dal gioco per non aver rispettato le ...

”Me lo ha detto prima di andare all’Isola”. L’ex ‘affonda’ PAOLA Di Benedetto. Dettagli ‘scottanti’ e tanto altro nell’intervista-valanga al calciatore Matteo Gentili : “Potrei anche perdonarla, perché è una persona cui voglio bene. Ma, dopo tutto quello che ho visto, ho troppo rispetto e stima verso me stesso per riprenderla al mio fianco”. A parlare il calciatore Matteo Gentili, ex della naufraga Paola di Benedetto. La concorrente, che fino a qualche settimana fa mostrava grande interesse nei confronti di Francesco Monte, è stata accusata dal suo ex di aver mentito spudoratamente. I due, ...

Nino Di Benedetto/ Chi è il padre PAOLA? Difende la figlia : "Solo un ritocchino al naso" : Nino Di Benedetto, padre di Paola Di Benedetto, interviene in difesa della figlia contro chi l'accusa di aver fatto incetta di ritocchini estetici. (Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 08:24:00 GMT)

PAOLA Di Benedetto/ L'ex Madre Natura ha trovato una nuova rivale : Elena Morali (Isola dei Famosi 2018) : Paola Di Benedetto sarà la prossima eliminata dell'Isola dei Famosi 2018? Intanto scoppia l'attrito con Bianca Atzei, dubbi anche su Elena Morali. (Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 08:16:00 GMT)

Francesca Cipriani / Video : lo scontro con PAOLA Di Benedetto - tutta colpa del cibo? (Isola dei Famosi 2018) : Dopo aver regalato una pizza a testa ai naufraghi dell'Isola dei Famosi 2018, Francesca Cipriani sì è ritrovata al centro di un piccolo scontro sul cibo con Paola Di Benedetto(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 07:37:00 GMT)

Matteo Gentili/ Ex di PAOLA Di Benedetto : un rapporto distrutto da Francesco Monte? (Isola dei Famosi 2018) : Matteo Gentili, stoico fidanzato di Paola Di Benedetto, spera che sia lei a fare il primo passo, ma la naufraga, attualmente in nomination, potrebbe invece...(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 07:31:00 GMT)