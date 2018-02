Pane e olio | accoppiata vincente per la salute dell’organismo

meteoweb.eu

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) Dal punto di vista nutrizionale e salutistico, l’abbinamento dirappresenta la merenda completa per bambini e non solo. La combinazione perfetta di questi due alimenti è ottima anche come base di un piatto unico, con l’aggiunta, ad esempio, degli omega 3 del pesce e dei micro-nutrienti del pomodoro. Durante un incontro organizzato da Assitol, Associazione italiana dell’industria olearia, si è parlato proprio delle proprietà nutritive di questi alimenti. Questi due capisaldi della dieta mediterranea, coniugati in una merenda, rappresentano un abbinamento gastronomico straordinario, semplice e gustoso,grazie anche alla possibilità di spaziare tra gusti diversi, per ile per l’. Marco Silano, direttore dell’Unità Operativa Alimentazione Nutrizione edell’Istituto Superiore di Sanità, ha spiegato perché ile l’...