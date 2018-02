Palermo | Zamparini licenzia Lupo | Valoti nuovo ds

Palermo - a tutto Zamparini : dal rapporto con Tedino alla possibile svolta societaria : Maurizio Zamparini , patron del Palermo , ha tracciato un bilancio della prima parte di stagione della squadra di Tedino . Ecco le sue dichiarazioni al sito ufficiale del club rosanero: “Abbiamo raccolto quello che abbiamo seminato con Tedino e il nostro staff. Abbiamo avuto conferma che l’organico era ottimo, nonostante le critiche di inizio campionato, siamo in testa ed e’ un buon auspicio per andare in serie A. Da quando sono a Palermo non ho ...

Palermo - Zamparini svela : “spero di riuscire a mollare già da quest’anno” : “Era una partita che attendevo moltissimo, quelle vicine alle vacanze portano via sempre un po’ di concentrazione, ma e’ andata molto bene. C’e’ soddisfazione nell’essere in cima al campionato, spero cambi invece la mancanza di pubblico”. Con il 3-0 inflitto ieri sera alla Salernitana, il Palermo si laurea campione d’inverno in Serie B, un dato che fa felice il suo presidente, Maurizio Zamparini , ...

Palermo - Zamparini si rammarica ma non molla : “il mio peggior anno” : “E’ stato il mio peggior anno da quando sono a Palermo, per la sofferenza e il dolore che mi hanno provocato certi fatti e che non penso di meritare per i miei 15 anni di lavoro qui, un lavoro fatto con dedizione e amore, lo stesso amore che ho per la gente di Palermo, anche per chi mi insulta e non mi vuole. Sono pero’ sicuro che il Palermo tornera’ in serie A e ci dimenticheremo tutti questi brutti episodi”. ...