Oscar 2018 | quello ai Visual Effects è Blade Runner vs Il pianeta delle scimmie

SALONE DEL LIBRO 2018/ A Torino : il Premio Strega Europeo - nove premi Oscar e Topolino : La 31ª edizione del SALONE del LIBRO di Torino si terrà al Lingotto dal 10 al 14 maggio 2018. Il direttore Nicola Lagioia ha annunciato gli ospiti che parteciperanno all'evento.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 09:32:00 GMT)

Oscar 2018 - è Frances McDormand l’anticonvenzionale la migliore attrice? : Non ama la luce dei riflettori, ma appena si accende la macchina da presa non può fare a meno di catturarne l’attenzione. Frances McDormand è una vera anti-diva (come non ricordare, per esempio, l’ostilità nei confronti dei fotografi che cercavano di ritrarla sul red carpet dell’ultima Mostra del Cinema di Venezia) e anche un’attrice anti-convenzionale, che rifugge dai ruoli-cliché o troppo semplici e va a cercarsi le ...

Oscar 2018 : l’urlo di Kaluuya ha travolto anche l’Academy : Per chi non lo avesse ancora fatto deve assolutamente recuperare il film rivelazione del 2017: Scappa- Get Out, l’horror thriller dal taglio sociologico che si è guadagnato quattro nomination agli Oscar. Il film è finito tra le migliori nove pellicole, il regista esordiente Jordan Peel se la dovrà vedere con nomi del calibro di Christopher Nolan, Guillermo Del Toro e Paul Thomas Anderson, e poi c’è lui, l’interprete di origine ugandese Daniel ...

Oscar 2018 - la sfida tra i cinque attori non protagonisti : ma c’è un solo favorito per la statuetta : Tre manifesti, due attori e un solo Oscar disponibile. Fra Sam Rockwell e Woody Harrelson – entrambi mirabili supporting dell’acclamata opera del britannico Martin McDonagh – tutto (scommesse, previsioni, Golden Globe, SAGA, Critic’s Choice Award già vinti e parecchi altri..) celebra il primo. Non se ne avrà il collega Harrelson (qui alla sua terza nomination ma ancora a secco di statuette) se il 49enne californiano se ne avvantaggerà, ma il suo ...

Oscar 2018 - le previsioni stando all’attuale medagliere dei candidati : La Notte degli Oscar 2018 è alle porte (4 marzo). Chi vincerà la 90^ edizione degli Academy Awards? Proviamo a leggere il futuro interrogando il medagliere dei premi (Golden Globes, Bafta, Critic’s Choice Awards e Screen Actor Guild Awards), ovvero sommando il numero dei riconoscimenti vinti finora dai candidati alla statuetta più ambita. A guidare la classifica della categoria “Miglior film” è Tre manifesti a Ebbing, Missouri con 15 premi (4 ...

Chi è Timothée Chalamet - millenial da Oscar 2018 al miglior protagonista : È partito ufficialmente il countdown per la notte più attesa dell’anno, ovvero quella degli Oscar. Anche l’edizione 2018 (come da copione) ha già i suoi favoriti, ma potrebbe riservare delle sorprese, soprattutto sul fronte degli attori. Nella categoria del miglior protagonista molti occhi sono puntati su Timothée Chalamet, francese di nome ma americanisssimo di fatto (anzi newyorkese doc, di Hell’s Kitchen) che, 22 anni e tre ...

I premi Oscar della campagna elettorale 2018 : chi vince nella categoria “migliori effetti speciali” e “miglior scenografia”? : Quella a cui abbiamo appena assistito non è stata una semplice campagna elettorale: è stato un gigantesco show pieno di sorprese, magie, apparizioni stupefacenti, sparizioni misteriose, e ballerini ricoperti di paillettes che improvvisano un tango quando meno te lo aspetti. Insomma: il carrozzone più spettacolare mai visto dai tempi di Carramba che Sorpresa e l’opera d’arte audiovisiva più rivoluzionaria e visionaria dopo La grande bellezza di ...

Oscar 2018 - la sfida tra le attrici non protagoniste : c’è anche la regina dell’R&B Mary J. Blige : Di solito sono le madri, le sorelle, le compagne o le migliori amiche delle protagoniste. E infatti nessuna smentita per le candidate a “supporting actress” del 2018: due madri “difficili” (Allison Janney e Laurie Metcalf), una sorella “complice” (Lesley Manville), una migliore amica (Octavia Spencer) e – a smentire la prevedibilità – una vicina di casa dal carattere assai deciso (Mary J. Blige). Partire dalla regina dell’R&B sembra un ...

Oscar 2018 - Timothée Chalamet e Saoirse Ronan : «Siamo noi gli attori di domani» : Questo è articolo è tratto dal n. 8 di Vanity Fair in edicola il 21 febbraio di PHILIP GALANES «Vuol sapere come lo chiamo?»: Saoirse Ronan indica Timothée Chalamet che ci aveva appena raggiunti al tavolo e si stava scrollando di dosso il cappotto. «Pony», continua l’attrice, «perché viene sempre da me e Greta a strofinare il muso». LEGGI ANCHEOscar 2018, quattro nomination per Guadagnino. L'Italia torna a sperare «Greta» è l’attrice, ...

Oscar 2018 - miglior film animato : ecco perché il favorito non è più Coco : Va bene, vincerà Coco e sarà l’ennesima statuetta per la Disney Pixar. Però, signore e signori, tra i candidati per il miglior lungometraggio d’animazione agli Oscar 2018 – Ferdinand, Loving Vincent, The breadwinner, Baby Boss – c’è parecchia classe da vendere. E, per almeno tre motivi, non tutto è ancora deciso. Proviamo a spiegarvi il perché. È dal 2012 che il monopolio di casa Disney azzera ogni possibile pronostico. Brave, Frozen, Big ...

Oscar 2018 - ecco cosa dovete sapere sui candidati a Miglior film : Dovremo aspettare ancora qualche giorno (la notte del 4 marzo, per l’esattezza) per scoprire chi quest’anno si porterà a casa la statuetta degli Oscar più ambita, quella al Miglior film. A differenza dell’anno scorso, dove La La Land si presentava da super favorito – anche se poi è stato superato, non senza polemiche, da Moonlight –, quest’anno il toto scommesse è ancora in gran fermento e tra li vincitori più probabili ci sono sia La forma ...

Oscar 2018 - accuse di plagio a Guillermo del Toro per La forma dell’acqua. David Zindel : “Più di 60 somiglianze con commedia di mio padre” : A una settimana dalla notte degli Oscar, il film La forma dell’Acqua, candidato a 13 statuette e dato per favorito, è accusato di plagio. A lanciare le accuse è David Zindel, figlio dello scrittore e drammaturgo premio Pulitzer Paul Zindel, secondo cui Guillermo del Toro avrebbe copiato una storia scritta dal padre nel 1969. Zindel ha avviato un’azione legale a Los Angeles citando non solo il regista, ma anche il produttore Daniel ...

