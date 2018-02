OneDrive | introdotte su Android nuove funzionalità fotografiche

surface-phone

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) Microsoft sta rilasciando in queste ore sul Play Store un nuovo aggiornamento per l’applicazione ufficiale disviluppata per. Come avrete potuto leggere nel titolo, la nuova versione numerata 5.4 introduce svariatesul comparto fotografico, tra cui la possibilità di scattare una foto per poi salvarla direttamente sul cloud e uno scroller per facilitare la ricerca delle immagini. Changelog Funzione Digitalizza migliorata – Taglia, ruota e scegli nuovi filtri per digitalizzare il tuo mondo fisico con la nostra funzione Digitalizza migliorata. Miglioramenti per la sezione Foto – Naviga velocemente e trova foto risalenti a tanto tempo fa con il nostro nuovo scroller nella sezione Foto. Salva spazio sul telefono scattando le foto e salvandole direttamente inattraverso l’app. Link al download Microsoft(Free+, Google Play) →