Ogni 5 minuti un italiano finisce nelle grinfie del cybercrime : (foto: Getty Images) Gli attacchi informatici sono cresciuti su scala globale del 240% rispetto al 2011 e colpiscono sempre più settori cruciali, come la geopolitica, la finanza e i privati cittadini, che nel 2017 sono stati vittime di crimini estorsivi su larghissima scala. Questo è quanto emerge dai dati sulla cybersecurity pubblicati nell’ultimo rapporto Clusit. Negli ultimi sei anni, i costi della insicurezza informatica sono quintuplicati ...

Cancro uccide un bambino Ogni 3 minuti : la scarsità dei farmaci oncologici : Perché avviene questo? Ma la scienza non fa progressi? Certo che li fa, ma stranamente i farmaci oncologici per i pazienti pediatrici sono scarsi e spesso vengono usati quelli per adulti, chiaramente ...

Ogni 3 minuti un bimbo muore di cancro - 15 febbraio la Giornata mondiale contro i tumori infantili : Ogni tre minuti nel mondo un bambino muore di cancro e proprio il cancro continua ad essere la principale causa di morte nei pazienti pediatrici tra le malattie non trasmissibili. Anche in Italia, Ogni anno si ammalano ...

Vaticano : nonostante il progresso lebbra colpisce Ogni due minuti : Città del Vaticano, 28 gen. (askanews) 'Preoccupa che, nonostante l'enorme progresso compiuto dall'umanità negli ultimi tempi, non si riesca ancora a debellare definitivamente una malattia 'antica' ...

In Italia un terremoto Ogni 12 minuti : Una media di oltre 120 scosse al giorno, 5 ogni ora, cioè una ogni 12 minuti. Sono in tutto 44.459 i terremoti sul territorio Italiano e nelle zone limitrofe registrati nel corso del 2017 dall'...

INGV - un anno di terremoti : nel 2017 localizzate 44459 scosse - una Ogni 12 minuti [DATI e MAPPE] : Nel corso del 2017 , grazie alla Rete Sismica Nazionale (RSN), l’INGV ha localizzato 44459 terremoti sul territorio italiano e nelle zone limitrofe. Una media di oltre 120 eventi al giorno, 5 ogni ora. Quindi, si legge sul blog INGVterremoti, nel 2017 in Italia è stato localizzato un terremoto ogni 12 minuti dalla Sala di Sorveglianza Sismica dell’INGV. In realtà i terremoti che avvengono in un territorio sismico come quello italiano sono molti ...

Professore arrestato per molestie - in isolamento e sorvegliato Ogni 15 minuti dopo le minacce : Viene sorvegliato costantemente ed è anche seguito ogni giorno da uno psicologo Massimo De Angelis , il 53enne docente dell'istituto Massimo di Roma arrestato con l'accusa di atti sessuali con una ...

Roma - a rischio l’apertura della stazione San Giovanni della metro C. Treni Ogni 16 minuti e ‘502 questioni tecniche irrisolte’ : l’apertura della stazione San Giovanni della metro C di Roma, prevista “entro il 4 marzo”, è a forte rischio. La Commissione collaudo, presieduta dall’ex ragioniere dello Stato, Andrea Monorchio, ha respinto la richiesta di consegna anticipata della tratta avanzata l’8 gennaio scorso dalla società capitolina Roma metropolitana. In una lettera datata 10 gennaio, che Ilfattoquotidiano.it ha potuto visionare, la commissione di collaudo mette in ...