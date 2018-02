Oggi scade il mercato degli svincolati | ecco i calciatori che potrebbero restare

CANONE RAI 2018 - COME NON PAGARE/ Oggi scade la domanda di esenzione : come inviarla - tutte le info : CANONE Rai 2018, come non pagarlo in bolletta della luce: Oggi scade la domanda di esenzione, tutte le info e come inviare la propria dichiarazione di non detenzione della tv(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 12:49:00 GMT)

ANTONELLA CLERICI / Scade il contratto Rai : "Sogno una nuova vita" - lascerà La Prova del Cuoco? (Ieri e Oggi) : ANTONELLA CLERICI ripercorrerà la sua straordinaria carriera nel mondo della tv nel talk show di Carlo Conti. Con lei anche l'amico Fabrizio Frizzi. Appuntamento alle 23.00 su Rai3.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 12:08:00 GMT)

Fatture - arriva lo spesometro semplificato : "Slitta la scadenza di febbraio". Oggi la bozza : arriva lo spesometro semplificato per l'invio delle Fatture elettroniche. Secondo quanto apprende l'ANSA, è attesa per Oggi la bozza del provvedimento predisposta dal direttore...

Concorsi Pubblici/ Agenzia delle Entrate - bando funzionari e dirigenti : requisiti e scadenze (Oggi 18 gennaio) : Concorsi Pubblici, bandi, scadenze, requisiti e ultime notizie di oggi 18 gennaio 2018: Agenzia delle Entrate, bando per dirigenti, funzionari e altre assunzioni. Iscrizione e scadenza(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 11:38:00 GMT)

Iscrizioni online a scuola da Oggi sul sito del Miur : come fare la domanda e quando scade : Al via oggi le Iscrizioni on line per l'anno scolastico 2018/2019. Le famiglie avranno tempo dalle 8 di oggi alle 20 del 6 febbraio per iscrivere i propri figli alle classi prime delle scuole...

Concorsi Pubblici/ Banca d’Italia - bando 76 Esperti : mansioni - requisiti e scadenza (Oggi 15 gennaio 2018) : Concorsi Pubblici, ultime notizie di oggi 15 gennaio 2018: bando 76 Esperti con differenti mansioni. requisiti principali, iscrizione e scadenza domanda da presentare(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 12:05:00 GMT)

ISEE 2018 - Oggi scade il termine per presentare la DSU : scade oggi il termine per la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE 2018. A comunicarlo è l’Inps con un comunicato, ricordando che è necessario presentare una nuova DSU per ottenere il rilascio dell’ISEE di quest’anno. Cos’è la DSU La DSU, ovvero Dichiarazione Sostitutiva Unica, è un documento con i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare che può essere presentato ...

Disponibile open beta di Dissidia Final Fantasy NT da Oggi 12 gennaio - orari e scadenze : Square Enix ha annunciato la disponibilità da oggi 12 gennaio dell'open beta di Dissidia Final Fantasy NT: tutti, per un periodo di tempo limitato, potranno provare i combattimenti strategici del gioco su PlayStation 4. L’open beta include sia battaglie online che offline, scenari presi dalla serie di Final Fantasy, feroci evocazioni da chiamare in battaglia, delle opzioni di personalizzazione dei personaggi e molto altro. Di seguito il ...

CONCORSI PUBBLICI/ Polizia Municipale Catania - bando per 30 Vigili : scadenza e requisiti (Oggi 8 gennaio 2018) : CONCORSI PUBBLICI, Polizia Municipale Catania: bando per 30 nuovi Vigili urbani, selezione per titoli e colloquio. scadenza, requisiti e criteri di selezione, il testo integrale ufficiale(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 13:30:00 GMT)

Basta scadenze : Oggi gli sconti Vodafone valgono per sempre : Sono tanti i vantaggi per chi sceglie la giornata di oggi per l’attivazione di un’offerta Internet e telefono firmata Vodafone: …

CONCORSO ISPETTORE SUPERIORE/ Bando 804 posti : requisiti - scadenza e prove d'esame (Oggi - 29 dicembre 2017) : CONCORSO ISPETTORE SUPERIORE, pubblicato oggi 29 dicembre il Bando riferito a 804 posti: ecco i requisiti richiesti ai candidati, modalità di presentazione della domanda e prove.(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 17:57:00 GMT)

Concorso Dirigenti Scolastici - scade Oggi il termine per fare domanda : scade oggi alle 14 il termine per presentare la propria domanda al Concorso Dirigenti Scolastici (Scarica il bando). La domanda deve essere effettuata per via telematica sulla piattaforma istanze online, accedendo con le proprie credenziali. Il Ministero dell’Istruzione ha messo a disposizione dei candidati una guida operativa per la presentazione della domanda on line e delle FAQ. Prova preselettiva Il Concorso prevede una prova ...