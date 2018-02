Nuovo modello contrattuale | patto Confidustria-sindacati | Basta accordi pirata

Contratti - accordo tra Confindustria e sindacati sul Nuovo modello : Contratti, accordo tra Confindustria e sindacati sul nuovo modello La firma è prevista per il 9 marzo. Il testo parte dalla conferma dei due livelli di contrattazione: quello nazionale di categoria e quello decentrato, aziendale o territoriale Continua a leggere L'articolo Contratti, accordo tra Confindustria e sindacati sul nuovo modello sembra essere il primo su NewsGo.

Seat presenta il Nuovo marchio Cupra : il primo modello con il tribale è l'Ateca : Sotto il cappello Cupra saranno raccolte anche le attività agonistiche, che finora facevano capo a Seat Sport. Luca De Meo alla presentazione del marchio Cupra Il nome Cupra esiste da una ventina d'...

Confesercenti - Nuovo modello organizzativo in provincia dell'Aquila : si sperimenta l'associazione unica : "Per la Confesercenti il territorio della provincia aquilana è centrale", spiegano Erasmi e Legnini, "in quanto qui si è costruita una realtà numericamente rilevante in un bacino dove l'economia ha ...

Peugeot 208(9) - ad Ottobre il debutto del Nuovo modello : Della nuova Peugeot 208 già ne abbiamo parlato lo scorso anno con l’articolo “La nouvelle Peugeot 208“. Tante cose dette allora trovano conferma nelle ultime notizie cercate e scovate tra le fonti più vicine al Costruttore Transalpino. Il nuovo modello debutterà con tutta probabilità entro la fine del 2018, al Salone dell’Auto di Parigi (dal 4 al 14 Ottobre 2018). modello fondamentale per la Casa Francese, dovrà ...

Un Visco sereno blandisce le banche : serve un Nuovo modello e dimensioni maggiori. Monito per le Bcc : VERONA - Un governatore finalmente sereno, quello del Forex. Che si permette di esordire parafrasando un verso soave di Carducci , 'Sulla fiera di Verona batte il sole a mezzogiorno', , e trova nel ...

Surface Studio 2 - cosa aspettarsi per il Nuovo modello ? : Presi dalle indiscrezioni e dai rumors che si sono susseguiti nel corso di questi mesi relativi alla prossima generazione di dispositivi Windows on ARM e in particolar modo distratti dalle attese e dalle notizie più o meno attendibili sul tanto atteso Surface Phone-Project Andromeda non può sfuggire però che anche un altro dispositivo della gamma Surface quasi sicuramente verrà presentato nel corso di questo 2018: Surface Studio 2. La seconda ...

Reddito di inclusione - Nuovo modello per la domanda : A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociale ha pubblicato il nuovo modello per fare domanda per il Reddito di inclusione. Dal 1° gennaio ci sono infatti alcune novità sui requisiti e sull’importo dell’assegno mensile. Nuovi requisiti per accedere al Reddito di inclusione Dal 1° gennaio sono semplificati i requisiti familiari per l’accesso al REI dei nuclei ...

Nuovo arrivato in casa Ferretti : presentato a Dusseldorf il modello '670' : E' stato presentato ufficialmente al Boot di Düsseldorf, un Nuovo arrivato in casa 'Ferretti'. In cantiere da questo mese, il Ferretti 670 è in produzione da gennaio e debutterà quest'estate. ...

Toyota - Un Nuovo modello sarà costruito in Francia : La Toyota ha pianificato investimenti per un totale di 400 milioni di euro per ampliare le linee produttive della propria fabbrica di Valenciennes. Il costruttore giapponese intende aggiornare il proprio stabilimento francese per consentire la produzione di un nuovo modello, ancora non ufficializzato, che si andrà ad affiancare alla Toyota Yaris, i cui esemplari destinati al mercato europeo sono assemblati proprio all'interno dell'impianto ...

Campidoglio - al via Nuovo modello di accoglienza e sostegno per madri e padri separati in difficoltà : Nei casi in cui una coppia di genitori si divide, le istituzioni devono mettere in campo azioni per sostenere la parte economicamente e socialmente più fragile affinché possa continuare a svolgere con dignità e responsabilità il proprio ruolo di madre e di padre. In quest’ottica l’Amministrazione capitolina intende rafforzare le azioni indirizzate alla presa in […] L'articolo Campidoglio, al via nuovo modello di accoglienza e sostegno per ...

Dichiarazione dei Redditi - ecco il Nuovo modello 730 : nuovo modulo e relative istruzioni per il modello 730, dopo l’approvazione del provvedimento dei giorni scorsi e a seguito delle novità introdotte con la Legge di Bilancio 2018. Vediamo tutte le novità che riguardano la Dichiarazione dei Redditi. Scarica il nuovo modello e le istruzioni. Scadenza per la presentazione del modello Il modello 730/2018 dovrà essere presentato entro il 23 luglio, mentre entro il 7 luglio dovrà essere presentato ...

Piscine autosufficienti : arriva un Nuovo modello ecologico e sostenibile : arriva al decimo compleanno ForumPiscine, che nel 2018 ripropone la sua versione Gallery: dal 21 al 23 febbraio, il meglio della produzione del settore Piscine, spa e benessere e i momenti di aggiornamento e approfondimento sui temi più salienti del mercato saranno ospitati all’interno del padiglione 33 di BolognaFiere, che diventa l’ambiente funzionale ad accogliere Congresso Internazionale e area espositiva. Da sempre manifestazione fortemente ...