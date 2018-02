Nonna Irma a 93 anni in missione umanitaria in Kenya per aiutare i più deboli

L'arrivo di Nonna Irma in Kenia è un inno alla vita. E nasconde una storia che vale la pena leggere : "Avete presente nonna Irma, la signora di 93 anni di Vicenza partita per il Kenya ? Bene, lei rispetto a tutti i brutti commenti dei social espressi su di lei e la sua famiglia, lei sta bene anzi benissimo... p.s. Lei è la nonna della mia amica Elisa Coltro, una fantastica mamma di due bimbe stupende, ma oltre che occuparsi di loro si occupa di tanti bambini siriani conosciuti nelle varie carovane in Grecia. La mela non cade mai lontana ...

“Giovani - sveglia!”. A 93 anni parte per la sua avventura : Nonna idolo social. Si è presentata così in aeroporto : piena di energia e con il suo trolley in mano. Nell’altra - il bastone. Una storia meravigliosa e che ci insegna molto : dove sta andando Irma : Una donna che non si è mai fermata davanti a niente e che crede che per vivere davvero, a qualsiasi età, ci voglia un pizzico di incoscienza e tanto altruismo. E ora diventa una star dei social. Tutto merito di un post della nipote Elisa. Due foto con la nonna in aeroporto: “Questa è la mia nonna Irma – scrive Elisa – una giovanotta di 93 anni, che stanotte è partita per il Kenya. Non in un villaggio turistico, servita e riverita, ...

