Non si può lasciare solo alla scuola la cultura contro mafia e corruzione

Renzi : "È da licenziare". La polizia : "Semina odio Non può più insegnare" : Roma - 'Il fatto è talmente grave, per la pesantezza delle parole usate, che ho immediatamente attivato i dirigenti dell'Ufficio scolastico regionale del Piemonte per avviare tutte le verifiche del ...

Sicurezza : Renzi - lavoro fatto per comparto Non può finire qui : Roma, 27 feb, (AdnKronos) – “Noi di centrosinistra siamo sempre visti come meno credibili” sul versante Sicurezza “ma la storia ci racconta che non è così” infatti “siamo stati noi a fare il più grande investimento nel comparto della Sicurezza di sempre”, questa è la differenza ” tra chi le cose le dice e chi le cosa le fa”. Lo ha detto Matteo Renzi al seminario sulla Sicurezza al Pd con i ...

Scuola : assessore Treviso - revoca patria potestà Non può basarsi sul 'sentito dire' : Treviso, 27 feb. (AdnKronos) - "Le preoccupazioni dell’assessore Donazzan sono anche le nostre. Non appena abbiamo appreso la notizia, abbiamo allertato la nostra polizia locale affinché, tramite la Procura, si informi sulle generalità delle persone coinvolte. Del resto Donazzan sa bene che le proce

Calcio - Antonio Conte prossimo CT dell’Italia? Alessandro Costacurta : “Quello che può fare meglio. Gattuso? Non ora” : Antonio Conte sarà il prossimo CT della Nazionale Italiana di Calcio? Da Bratislava arriva un’investitura per il tecnico pugliese, direttamente da Alessandro Costacurta che sta sondando il terreno a caccia del nuovo CT. L’ex difensore è in Slovacchia per rappresentare la FIGC al Congresso UEFA e ha espresso chiaramente la propria preferenza: “Tra i potenziali selezionatori è quello che, per me, potrebbe fare meglio. E ...

“L’ho maledetta”. Michelle Hunziker - ora Tomaso Trussardi può dirlo. Non l’aveva mai raccontato prima - ma quella mossa della moglie in pubblico ha portato a delle ‘conseguenze’… : Michelle Hunziker è una delle donne di spettacolo del momento. Reduce dall’enorme successo dell’ultimo Festival di Sanremo, la svizzera si sta godendo questo bellissimo momento professionale. Ormai si è buttata alle spalle i terribili ani della setta che lentamente le aveva mangiato la vita, tanto da parlarne apertamente oggi per aiutare chi sta passando o potrebbe passare momenti così bui. Salta da uno salotto tv a un altro ...

Non se ne può più del ritiro-Non-ritiro di Buffon : La storia puzza di trovata commerciale, e spero per lui che non abbia seriamente intenzione di giocare in un top club: l'uomo più veloce del mondo non può fare la fine di Gene Gnocchi. Non posso ...

Milano Fashion Week 2018 : 10 cose digital che più digital Non si può viste alle sfilate : In passerella, per la prima volta in assoluto al mondo, ecco sfilare , prima e al posto delle modelle, una inedita "line-up" di droni volanti, perfettamente allineati a passo di musica per presentare ...

Elezioni - bandiera “Prima il nord” sparisce da foto del candidato leghista in Puglia. Maroni : “La storia Non può finire così” : Rossano Sasso, coordinatore pugliese della Lega e candidato alla Camera sia nel collegio uninominale di Altamura che in due listini proporzionali, ha condiviso sul suo profilo Facebook una foto che lo ritrae alla manifestazione del leader leghista Matteo Salvini tenutasi sabato a Milano. Ma alle sue spalle sventola una poco opportuna bandiera con la scritta “Prima il nord“. Evidentemente deve aver notato anche lui che lo storico ...

Sandra Milo/ Le televendite con Ciro e il caso molestie : “Non ci sono ricatti - si può sempre dire di no” : Video, Sandra Milo racconta la sua vita burrascosa a Che fuori tempo che fa: dal famoso video del figlio Ciro fino al caso molestie, "si può sempre dire di no"(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 14:30:00 GMT)

Congedo parentale - se il lavoratore Non si cura del figlio può essere licenziato : Un lavoratore della società S. Spa richiede di usufruire di un Congedo parentale di dieci giorni per poter accudire il figlio. La società, avendo sospetti sulla correttezza del dipendente, si rivolge ad un’agenzia investigativa dalla quale apprende che il lavoratore, per oltre metà del tempo concessogli per il Congedo parentale, non aveva svolto alcuna attività a favore del figlio bensì lavorato presso la pizzeria della moglie. Per questo motivo ...

Lo sfogo di Crocetta : "Mi ha fatto fuori - uno che Non mantiene la parola che credibilità può avere?" : Da espressioni come "bimbiminchia" ad accuse specifiche contro il Pd e Renzi, l'ex presidente della Regione Rosario Crocetta si toglie i sassolini nelle scarpe e si sfoga in una intervista a IlSicilia.it.L'ex governatore accusa Matteo Rezi e il suo luogotenente Davide Faraone: "Faraone mi ha fatto fuori, ma ha agito, non so se consapevolmente, per conto terzi". Poi definisce l'ex premier un "bimbominchia"."Uno che si candida a presidente del ...

Sergio Pirozzi - il disastro in campagna elettorale : 'Tu qui Non puoi entrare'. E gira una voce... : La scalata di Sergio Pirozzi al centrodestra e alla Regione Lazio non è andata nel migliore dei modi. La sua 'lista dello Scarpone' non ha possibilità di vittoria, al massimo può compromettere quella ...