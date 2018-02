“Noi lo facciamo Noi…” Ah La frecciatina per Alessia Marcuzzi è servita Avete sentito

caffeinamagazine

: #BuonCompleannoFede ?? +24!! Da mezzanotte però, il regalo ve lo facciamo noi ???? On Demand con @thetrueshade fuori… - BenjieFede : #BuonCompleannoFede ?? +24!! Da mezzanotte però, il regalo ve lo facciamo noi ???? On Demand con @thetrueshade fuori… - marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE Il selezionatore. “Noi facciamo una selezione prima, a noi non succede come a M5S, di avere… - fattoquotidiano : “Noi facciamo i bonifici alle imprese italiane, Berlusconi li ha fatti a Cosa Nostra. È scritto tutto nelle… -

(Di mercoledì 28 febbraio 2018)e Barbara D’Urso, Isola dei Famosi e Pomeriggio 5 (e Domenica Live): le frecciatine continuano e sono sempre meno velate. Prima una che tira le orecchie all’altra, quindi la replica piccata, questo è il copione. Ma prima di arrivare alla risposta di Carmelita, meglio partire dal principio. Da quello, cioè, che ha dettoin diretta, all’Isola. Chi ha seguito la puntata del reality sa bene che prima di nomination, eliminazione e novità della settimana, è iniziato tutto dalle precisazioni di Andrea Marchi, il capo progetto Magnolia che, dalla Palapa, ha chiarito per l’ennesima volta la posizione della produzione sull’ormai famoso canna-gate. In breve, ha spiegato che i naufraghi non erano ripresi 24 ore su 24 in villa e sottilineato che Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana solo dopo essere stata ...