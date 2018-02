Neymar vuole operarsi ma per contratto decide il Psg

Mister Neymar - si deve operare?/ Giallo sull'infortunio - Emery : "Vuole tornare subito in campo" : Mister Neymar , si deve operare? Il Real si allontana: l’asso del PSG pronto a finire sotto i ferri in vista del Mondiale. Secondo alcune indiscrezioni, il brasiliano si opererà(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 17:23:00 GMT)

Neymar-Psg - l’idillio è già finito : il brasiliano vuole il Real Madrid! : I fischi incassati prima, durante e dopo il rigore dell’8-0 al Dijon, potrebbero essere determinanti per il futuro di Neymar. La classica goccia che fa traboccare il vaso, visto che il brasiliano non ha gradito il comportamento del pubblico. I tifosi volevano Cavani sul dischetto, ma al di la’ dell’episodio secondo L’Equipe a preoccupare il Psg e’ il malcontento dell’ex Barcellona che oggi non sara’ in ...