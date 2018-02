Neymar si opera Psg ammette | sotto i ferri nel weekend

Psg : Neymar sarà operato nel fine settimana in Brasile : Il comunicato del club parigino: la decisione dopo un rapporto congiunto con la naziionale brasiliana, in accordo con il giocatore

Ufficiale - Neymar si deve operare : i dettagli! : “Alla fine del programma di tre giorni di cure, oggi è stato presentato un rapporto congiunto dallo staff medico del Psg e quello della nazionale brasiliana. Alla fine di questo rapporto e in accordo con il giocatore, è stato deciso di ricorrere all’operazione chirurgica. Neymar sarà operato alla fine della settimana in Brasile dal Dottor Rodrigo Lasmar Accompagnato sul posto dal Professor Saillant”. Questo il comunicato stampa ...

'Mistero' Neymar - deve operarsi oppure recupera? : Questo almeno scrive il sito brasiliano Globoesporte, cui sta molto a cuore la sorte di uno dei perni della Selecao verdeoro, tra le favorite nella corsa per la conquista della Coppa del mondo in ...

Mister Neymar - si deve operare?/ Giallo sull'infortunio - Emery : "Vuole tornare subito in campo" : Mister Neymar , si deve operare? Il Real si allontana: l’asso del PSG pronto a finire sotto i ferri in vista del Mondiale. Secondo alcune indiscrezioni, il brasiliano si opererà(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 17:23:00 GMT)

PSG - Emery : 'Neymar non si opera - contro il Real potrebbe esserci' : "Nessuna operazione in programma per Neymar, contro il Real Madrid ci potrebbe essere". Parola dell'allenatore del Paris Saint-Germain Unai Emery, che in conferenza stampa alla vigilia della partita ...