Nevicata a Napoli | scuole chiuse anche mercoledì

Ferrovie - odissea non finita : oggi l'inedita Nevicata su Napoli - domani il nuovo gelo : Secondo 'Rfi' saranno garantiti l'80% dei treni dell'Alta velocità. oggi cancellati 43 convogli in partenza da Milano e Napoli . domani resta ancora critica la situazione nello snodo ferroviario della ...

Dopo Roma - Nevicata storica a Napoli : Ieri era toccato a Roma , oggi è il turno di Napoli . Il capoluogo partenopeo si è svegliato imbiancato questa mattina. Immagini rare e bellissime (nella gallery in alto ce ne sono alcune di quelle postate sui social), ma anche tante difficoltà in città soprattutto nelle prime ore della giornata. https://twitter.com/GassmanGassmann/status/968406878974873600 Ora è tornato il sole, lo dimostra il tweet di Alessandro Gassmann. I disagi però sono ...

Forte Nevicata su Napoli - voli cancellati a Capodichino | Scuole chiuse anche domani : Una fitta nevicata su Napoli sta mettendo in crisi il trasporto aereo della città: molti i voli cancellati , tutti gli altri con ritardi sopra le due ore. Scuole chiuse , circolazione in tilt

Maltempo Campania : finita la Nevicata a Napoli - resta il caos trasporti : La neve ha cessato di cadere e il sole sta cominciando a sciogliere gli accumuli a Napoli: la massima arriverà a 6°C, la minima scenderà sotto lo zero, facendo registrare almeno -1°C. L’emergenza Maltempo a Napoli non è però terminata. Permangono i disagi connessi alla chiusura della pista dello scalo aereo Capodichino programmata almeno fino alle 10. Traffico aereo non ancora regolare e problemi per i treni. L’Azienda napoletana di ...