Neve | l' 1 marzo scuole chiuse a Ravenna | Cervia e Bassa Romagna; aperte a Faenza

Neve in arrivo : giovedì 1 marzo scuole chiuse a Ravenna - Cervia e Lugo : scuole chiuse nei comuni di Ravenna, Lugo e Cervia giovedì 1 marzo. È il provvedimento adottato in via precauzionale dai rispettivi sindaci in considerazione dell'allerta meteo diramata dalla ...

Allerta Meteo Lombardia : “Prevista poca Neve - niente scuole chiuse domani 1° Marzo a Milano” : Basse temperature fino a sabato a Milano, con nevicate probabili a partire da questa notte e fino a venerdì: “L’accumulo di neve previsto dovrebbe essere limitato. Ritengo che le scuole debbano rimanere aperte. Naturalmente confido nella collaborazione di tutti per gestire al meglio la situazione. Se le condizioni dovessero cambiare con il passare delle ore, daremo tempestive comunicazioni“, spiega il sindaco di Milano, ...

Allerta Meteo Toscana : Neve fino in pianura - domani 1° Marzo 2018 scuole chiuse a Firenze : Dalla tarda serata di oggi la concomitanza di un afflusso di aria calda e umida dai settori sud-occidentali con l’afflusso di aria molto fredda e secca nei bassi strati favorirà, per la giornata di domani, giovedì 1 Marzo, nevicate fino in pianura, soprattutto sulle zone centro-settentrionali della Toscana. La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un bollettino con codice arancione per neve valido dalla mezzanotte di ...

Allerta Meteo Toscana : Neve in arrivo - domani 1° marzo 2018 scuole chiuse a Prato : neve in arrivo anche a Prato: le precipitazioni inizieranno questa notte, mercoledì 28 febbraio, e proseguiranno fino al tardo pomeriggio di domani, giovedì 1° marzo. Il centro regionale ha previsto per Prato Allerta Meteo arancione per la neve e giallo per il vento, con il grecale che continuerà a soffiare sul territorio. E’ stata disposta la chiusura di tutti gli asili e le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, giovedì ...

Allerta Meteo - il BURIAN saluta col botto : terribile mix per l’arrivo dello scirocco - bomba di Neve e incubo GELICIDIO tra stasera e Giovedì 1 Marzo [DETTAGLI] : Il BURIAN si appresta a salutare l’Italia dopo aver raggiunto stamattina il picco più freddo con temperature minime davvero incredibili in quasi tutto il Paese. Adesso la situazione sta cambiando: in Sardegna e sul Tirreno ha già iniziato a soffiare un forte vento di scirocco provocato dalla nuova vastissima perturbazione atlantica che si muove verso il Golfo di Biscaglia e spinge masse nuvolose cariche di umidità e precipitazioni verso il ...

Allerta Meteo Burian : Giovedì 1° Marzo scuole chiuse per Neve - ecco dove [ELENCO LIVE] : L’aria fredda di origine artica che ha raggiunto l’Italia in questi giorni, continuerà a determinare condizioni di maltempo. Il Burian proveniente dalla Siberia sta facendo piombare le temperature su valori polari. Nella prossima notte, a iniziare già dalle ore serali, si attuerà l’azione più gelida di questa fase, soprattutto al centro/nord. A permetterla sarà una interazione tra aria più umida e mite proveniente dall’Atlantico e quella gelida ...

Emilia Romagna Allerta Arancione Neve 1 Marzo 2018 : L’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile Emilia Romagna ha emesso il seguente avviso di criticità: Allerta Arancione per Neve per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN. Allerta GIALLA per frane e piene dei corsi minori per le province di BO, RA, FC, RN […]

Toscana : Allerta Meteo Arancione per Neve 28 Febbraio 1 Marzo 2018 : Il Centro Funzionale Regionale Toscana ha emesso un avviso di criticità per: Rischio Vento VENTO: domani, giovedì, possibili forti raffiche di Grecale su Mugello, Valdarno Medio e Inferiore e colline pisane. Rischio Neve Neve: domani, giovedì, nevicate fino a abbondanti a quote di pianura, in particolare sulle zone centro-settentrionali della regione. Dalla tarda serata di oggi, mercoledì, […]

Allerta Meteo Burian - ultima notte nel freezer per l’Italia : Mercoledì arriva lo scirocco - Giovedì 1° Marzo da incubo per il terribile mix Neve-GELICIDIO : Allerta Meteo – L’Italia è ancora nel freezer del gelido Burian siberiano, arrivato Domenica nel nostro Paese e intensificatosi nei primi due giorni della settimana. Il Paese si appresta a vivere l’ultima notte di gelo così intenso, con temperature minime glaciali all’alba di Mercoledì 28 Febbraio, ultimo giorno del mese più corto dell’anno. A Trieste e Cuneo abbiamo già -5°C, ma attenzione all’effetto albedo ...

METEO sino 5 Marzo : GELO al clou - ulteriore crollo termico. Poi forte Neve

Juve-Atalanta rinviata per Neve. Si recupera a metà marzo : rinviata per neve Juventus-Atalanta: il recupero il 13 o il 14 marzo. Mercoledì nuova sfida in Coppa Italia tra le due squadre. Juve penalizzata, secondo la curiosa lettura di alcuni...

La Neve ferma Juve e Atalanta : si giocherà il 14 marzo : Su Torino nevica e Juventus-Atalanta non si gioca. E’ saltata la gara delle 18 all’Allianz Stadium. L’attesa sfida è stata rinviata a data

METEO 4-10 Marzo : MALTEMPO - Italia ancora tra piogge e Neve