Neve in Liguria | “Risveglio imbiancato a Genova | uno spettacolo suggestivo” GALLERY

Allerta Meteo Liguria : criticità “gialla” per Neve - ecco il bollettino e le previsioni : La Protezione Civile Regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo PER neve diramata da Arpal secondo le seguenti modalità: GIALLA SU ZONE A e B (costa e interno)dalle 00.00 alle 23.59 di DOMANI, MERCOLEDI’ 28 FEBBRAIO GIALLA SU ZONA D dalle 8.00 alle 23.59 di DOMANI, MERCOLEDI’ 28 FEBBRAIO LA SITUAZIONE: quella trascorsa è stata una notte gelida in Liguria. A testimoniarlo il fatto che nessuna stazione della rete Omirl in tempo reale ha ...

Meteo e viabilità autostrade/ Neve e gelo polare Buran : disagi pure in Liguria e al confine di Stato : viabilità autostrade e Meteo: Neve e gelo polare sull'Italia. I consigli contro Buran: la Polizia lancia l'allerta e si rivolge agli automobilisti, "partite solo se necessario"(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 16:48:00 GMT)

Maltempo - Neve in Liguria : imbiancati i terrazzamenti delle 5 Terre : La neve è comparsa nel pomeriggio su molte città della Liguria, anche lungo la costa a cominciare da Genova, dove è scesa sulle alture e in città rendendo anche ‘scenografica’ la partita Sampdoria-Udienese. In ritardo rispetto alle previsioni, dopo avere imbiancato l’ entroterra, dove si teme il ghiaccio, ha raggiunto anche la costa a La Spezia e alle Cinque Terre. Nelle località turistiche predilette da milioni di ...

Allerta Meteo Liguria : criticità “arancione” per Neve - ecco il bollettino e le previsioni : La Protezione Civile Regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo PER neve diramata da Arpal con le seguenti modalità: ARANCIONE · su D dalle 18 di oggi venerdì 23 febbraio alle 12 di domani sabato 24 febbraio GIALLA · su interno A dalle 00 alle 12 di domani sabato 24 febbraio · su interno B dalle 18 di oggi venerdì 23 febbraio alle 18 di domani sabato 24 febbraio · su D dalle 12 alle 18 di domani sabato 24 ...

Burian - allerta meteo/ Neve in Liguria e al nord : pioggia al sud - previsioni e allarme maltempo : L'Italia nella morsa del Burian: è questa la previsione dei meteorologi sulla corrente d'aria gelida proveniente dalla Russia, domenica 25 febbraio l'apice(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 14:55:00 GMT)

Allerta Meteo Liguria : prolungata la criticità per Neve - “attenzione alle gelate” : La Protezione Civile Regionale della Liguria ha diffuso l’allerta Meteo PER neve diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti. L’allerta è stata aggiornata secondo le seguenti modalità: GIALLA per neve nei comuni interni di B e nelle ZONE D ed E fino alle 12 di domani, venerdì 22 febbraio. È invece cessata l’allerta per i comuni interni di A, C e per i comuni costieri della zona B. LA SITUAZIONE: una profonda area depressionaria ...

Liguria - prorogata l’allerta Neve nell’entroterra. A Genova caloriferi accesi per 18 ore : Allarme di colore giallo da Levante a Ponente, con particolare “attenzione” per le località dell’entroterra

Liguria - allerta Neve sino alla mezzanotte. A Genova caloriferi accesi 18 ore | : allarme di colore giallo da Levante a Ponente, con particolare “attenzione” per le località dell’entroterra

Giovedì allerta Neve sulla Liguria| : Allarme di colore giallo da Levante a Ponente, con particolare “attenzione” per le località dell’entroterra

Allerta Meteo Liguria : freddo e vento forte - domani arriva la Neve : La Protezione Civile Regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo PER neve diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti. L’Allerta sarà GIALLA con le seguenti modalità: ZONE D ed E, COMUNI INTERNI DI A e C : dalle 00.00 alle 23.59 di domani, GIOVEDI’ 22 FEBBRAIO ZONA B, SIA COMUNI COSTIERI CHE DELL’INTERNO: dalle 00.00 alle 23.59 di domani, GIOVEDI’ 22 FEBBRAIO La suddivisione del territorio regionale per zone di Allertamento è ...

Neve - giovedì di allerta su tutta la Liguria : Allarme di colore giallo da Levante a Ponente, con particolare “attenzione” per le località dell’entroterra

Allerta Neve su Liguria - Sardegna e Centro-Nord : Roma, 13 feb. , askanews, All'interno del flusso di correnti nord-occidentali che pilota sistemi perturbati dall'Atlantico verso il Mediterraneo, domani un ulteriore impulso di instabilità, ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile : “Neve in Sardegna - Liguria e al Centro/Sud” [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – All’interno del flusso di correnti nord-occidentali che pilota sistemi perturbati dall’Atlantico verso il Mediterraneo, domani un ulteriore impulso di instabilità, accompagnato da una diminuzione delle temperature, apporterà nevicate a bassa quota sulle regioni Centro-meridionali, soprattutto sul versante tirrenico. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni ...

Maltempo Liguria - Bucci : “Rischio Neve a Genova - non fatevi sorprendere” : “Questa sera a Genova potrebbe nevicare. Non fatevi sorprendere, seguite le disposizioni della Protezione Civile”. E’ l’invito lanciato dal sindaco Marco Bucci oggi pomeriggio sulla sua pagina Fb in seguito al messaggio di allerta nivologica gialla, emesso dal Centro Funzionale Meteo idrologico di Protezione Civile della Regione Liguria in data odierna, prevista sul territorio del Comune di Genova dalle ore 21 di oggi ...