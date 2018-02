Neve in arrivo | giovedì 1 marzo scuole chiuse a Ravenna | Cervia e Lugo

Maltempo - allerta Protezione civile : ancora Neve in arrivo sull'Italia - emergenza al Nord | Disagi per chi viaggia - Rfi : 50% dei treni in 5 regioni : Nuova allerta diramato: su tutto il Nord attese intense nevicate anche in pianura che dureranno almeno fino alla giornata di venerdì. In Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Toscana giovedì circolerà il 50% dei treni regionali: lo rende noto la Rete Ferroviaria Italiana.

Maltempo - allerta Protezione civile : ancora Neve in arrivo sull’Italia - emergenza al Nord : Maltempo, allerta Protezione civile: ancora neve in arrivo sull’Italia, emergenza al Nord Nuova allerta diramato: su tutto il Nord attese intense nevicate anche in pianura che dureranno almeno fino alla giornata di venerdì. neve anche sulle regioni centrali, soprattutto su altitudini più elevate Continua a leggere L'articolo Maltempo, allerta Protezione civile: ancora neve in arrivo sull’Italia, emergenza al Nord sembra essere il ...

Maltempo - allerta Protezione civile : ancora Neve in arrivo sull'Italia - emergenza al Nord : Nuova allerta diramato: su tutto il Nord attese intense nevicate anche in pianura che dureranno almeno fino alla giornata di venerdì. neve anche sulle regioni centrali, soprattutto su altitudini più elevate

Allerta Meteo Toscana : Neve in arrivo - domani 1° marzo 2018 scuole chiuse a Prato : neve in arrivo anche a Prato: le precipitazioni inizieranno questa notte, mercoledì 28 febbraio, e proseguiranno fino al tardo pomeriggio di domani, giovedì 1° marzo. Il centro regionale ha previsto per Prato Allerta Meteo arancione per la neve e giallo per il vento, con il grecale che continuerà a soffiare sul territorio. E’ stata disposta la chiusura di tutti gli asili e le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, giovedì ...

Allerta Meteo - il BURIAN saluta col botto : terribile mix per l’arrivo dello scirocco - bomba di Neve e incubo GELICIDIO tra stasera e Giovedì 1 Marzo [DETTAGLI] : Il BURIAN si appresta a salutare l’Italia dopo aver raggiunto stamattina il picco più freddo con temperature minime davvero incredibili in quasi tutto il Paese. Adesso la situazione sta cambiando: in Sardegna e sul Tirreno ha già iniziato a soffiare un forte vento di scirocco provocato dalla nuova vastissima perturbazione atlantica che si muove verso il Golfo di Biscaglia e spinge masse nuvolose cariche di umidità e precipitazioni verso il ...

Meteo - in arrivo ancora tanta Neve : le previsioni per oggi e domani : Sarà un inizio di marzo "da pieno inverno" sul nostro Paese, prevista tanta neve al Nord e maltempo diffuso anche al Centro. Le correnti gelide siberiane insisteranno anche oggi sull'...

Neve e gelo - ma è in arrivo ribaltone : Roma, 27 feb. (AdnKronos) – Il grande freddo sull’Italia portato da Burian, il vento delle steppe, ha fatto scendere le temperature sotto la media toccando anche i 40 gradi sotto lo zero. “Una sferzata di gelo eccezionale, ma non storica, che si farà sentire anche la prossima notte”, dice Paolo Corazzon, meteorologo di 3BMeteo. Giovedì Nord imbiancato, fiocchi anche su parte del Centro fino in pianura. “La Neve ...

Maltempo : in Veneto in arrivo Neve - dichiarato lo stato di attenzione : Venezia, 27 feb. (AdnKronos) - In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio, sulla base delle previsioni meteo elaborate dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per neve, da riconfigurare, a l

Allerta Meteo - il Burian si intensifica : attenzione a Martedì 27 e Mercoledì 28 - ulteriore calo termico e tanta altra Neve in arrivo [DETTAGLI] : Allerta Meteo – L’Italia sta vivendo una notte di gelo incredibile sulle Regioni centro/settentrionali a causa del Burian proveniente dalla Siberia, soprattutto al Centro Italia dove la NEVE caduta copiosa nelle scorse ore ha innescato l’effetto albedo che sta facendo crollare le temperature molto più rapidamente rispetto alle aree in cui il suolo non è innevato. Alle 23:00 della notte abbiamo addirittura -11°C ad Amatrice, ...

Allerta Meteo - il Burian si intensifica : attenzione a Martedì 27 e Mercoledì 28 - ulteriore calo termico e tanta altra Neve in arrivo [DETTAGLI] : Allerta Meteo – L’Italia sta vivendo una notte di gelo incredibile sulle Regioni centro/settentrionali a causa del Burian proveniente dalla Siberia, soprattutto al Centro Italia dove la NEVE caduta copiosa nelle scorse ore ha innescato l’effetto albedo che sta facendo crollare le temperature molto più rapidamente rispetto alle aree in cui il suolo non è innevato. Alle 23:00 della notte abbiamo addirittura -11°C ad Amatrice, ...

Allerta Meteo - il BURIAN entra nel vivo e scatena BLIZZARD di Neve su mezz’Italia : Nord già nel freezer - forti nevicate in arrivo anche al Centro/Sud [INFO e DETTAGLI] : 1/24 ...

Allerta Meteo - il BURIAN entra nel vivo e scatena BLIZZARD di Neve su mezz’Italia : Nord già nel freezer - forti nevicate in arrivo anche al Centro/Sud [INFO e DETTAGLI[ : 1/24 ...

Maltempo Toscana - Neve e freddo per l’arrivo del Burian : chiusa la strada del Monte Serra : Burian ha portato la neve sul Monte Serra nel Pisano e temperature sensibilmente piu’ rigide su tutto il territorio, con un calo secco di oltre 10 gradi rispetto a ieri. Alle ore 13 a Pisa il termometro segnava 3 gradi rispetto ai 16 del giorno prima. Il Comune di Calci per la presenza di neve sull’asfalto ha deciso la chiusura della strada a Tre Colli, in quota al Monte Serra, mentre i mezzi spargisale e spazzaneve del sistema ...

Maltempo con Neve in arrivo sull'Abruzzo - Ordinanza di chiusura scuole in molti comuni : L'Aquila - Dopo l'avviso del Centro Funzionale d'Abruzzo che ha comunicato l'allarme del dipartimento della Protezione Civile Nazionale di condizioni meteorologiche avverse n.° 18027 prot. Pre/0011319 del 24/02/2018 recante: “dalle prime ore di domenica 25 febbraio 2018, e per le successive 24-36 ore, si prevedono: nevicate al di sopra dei 500-700m su Abruzzo, in estensione dalla tarda mattinata a Lazio, Molise e ...