Neve a Barcellona | terza giornata di test congelati

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati 28 febbraio. Fernando Alonso più forte di Neve e pioggia. Lo spagnolo firma gli unici giri cronometrati della giornata : E’ Fernando Alonso l’uomo del giorno nei Test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna). Lo spagnolo della McLaren, nonostante una giornata caratterizzata da neve e pioggia, è riuscito sul finire del turno a siglare dei tempi che lo vedono in vetta ad una classifica dove c’è solo il suo nome alla voce crono ottenuti. 2’18″545 per l’iberico che è stato senza ombra di dubbio il pilota più attivo in questo day-3 ...

F1 - Neve e pioggia a Barcellona per i test : non era preferibile andare in Bahrein? Costi e logistica i fattori sfavorevoli : Guardando le immagini che arrivano dalla pista del Montmeló sembrerebbe ancora di essere a PyeongChang per la gare delle Olimpiadi Invernali e invece l’ambito è completamente diverso. Nella giornata odierna era previsto il day-3 dei test collettivi riservati alle monoposto del Mondiale 2018 di F1. Una sessione che, nei fatti, è ancora in corso ma che praticamente è come se non lo fosse: la neve al mattino e la pioggia nel pomeriggio, ...

Neve e sgasate - quando F1 e moto sciano : precedenti - Barcellona non è una novità : I test della F1 a Barcellona entrano nella storia. E non è certo una questione di tempi record, semmai di tempo - inteso come meteo - da autentico record in una zona dove le temperature sono ...

F1 - Test Barcellona 2018 : Neve in pista - temperature polari. Terza giornata a rischio cancellazione : quando si recupera? Nuove date e programma : Una fitta nevicata si è abbattuta su Barcellona e a farne le spese sono i Test di F1. Oggi è in programma la Terza giornata sul circuito catalano ma la pista è imbiancata, alcuni fiocchi continuano a cadere e la situazione è davvero critica: in queste condizioni è praticamente impossibile girare, anche se gli organizzatori si stanno prodigando per pulire il tracciato. Le due sessioni in programma oggi (09.00-13.00 e 14.00-18.00) sono a serio ...

