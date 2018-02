Netflix | 9 film da vedere in streaming a marzo 2018

Netflix - le serie tv e i film in arrivo a marzo : Il mese di marzo, su Netflix, rischia di essere ad alto tasso di binge watching. Il calendario infatti pullula di novità e graditi ritorni. Si inizia il 1° marzo con la prima stagione di 21 Thunder, in cui giocatori e allenatori di una squadra di calcio di Montreal inseguono il successo professionale mentre le loro vite si trasformano in un mix di amore, paura, passione e violenza. Il 2 marzo è invece la volta della serie tv Ghost Wars con ...

Mute - un altro disastro sci-fi firmato Netflix : la recensione del film di Duncan Jones - Best Movie : ... cioè quelli finanziati fin dall'inizio e poi distribuiti sulla piattaforma streaming, non quelli acquisiti, come ad esempio The Cloverfield Paradox , , è che sembra una serie televisiva, cioè ha una ...

Duncan Jones : 'Dopo Mute non realizzerò film solo per Netflix' : Duncan ha infine spiegato che il suo obiettivo è dividersi tra lungometraggi che diano spazio alla sua creatività, realizzabili proprio grazie ai servizi di streaming, e altri sostenuti dagli studios,...

Jared Leto nel trailer di The Outsider - film yakuza e debiti su Netflix a marzo : “La yakuza è una scelta. Si rinuncia a una famiglia per un’altra. E non si torna indietro”: non si tratta del Fight Clup, ma dell’iniziazione di Jared Leto nella mafia giapponese. Dopo averlo visto nei panni del sadico folle Joker in Suicide Squad e dell’artigiano non vedente che produce replicanti in Blade Runner 2049, la star è protagonista di The Outsider. L’opera prima in lingua inglese del regista danese ...

Guarda il trailer di Annientamento - il film Netflix con Natalie Portman : Annientamento è il titolo di un romanzo di Jeff VanderMeer (datato 2014), primo capitolo di quella che viene definita Trilogia dell’Area X. Ora Netflix ha deciso di trarne un film, affidandone la regia ad Alex Garland, già noto per averci regalato piccoli gioielli come Ex Machina (e per avere scritto The Beach, il romanzo da cui è stato tratto il film di Danny Boyle con DiCaprio). E, come Ex Machina, Annientamento si muove ...

Annientamento : il trailer italiano del film Netflix in uscita il 12 marzo : Una volta al suo interno, la spedizione scopre un mondo con paesaggi trasformati, dove delle creature modificate, tanto belle quanto pericolose, minacciano la loro vita e sanità mentale. Tratto dai ...

Forse non sapete che su Netflix ci sono questi film : La distribuzione cinematografica oggi ha raggiunto livelli sorprendenti di capillarità. Oltre al cinema, dove storicamente debutta ogni lungometraggio, sono davvero tante le finestre attraverso cui ...

La Juve su Netflix : ecco il trailer del docufilm in onda dal 16 febbraio : Un piccolo assaggio di ciò che i tifosi Juventini potranno vedere sulla piattaforma di video on demand a partire dal 16 febbraio. L'articolo La Juve su Netflix: ecco il trailer del docufilm in onda dal 16 febbraio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il nuovo film della saga di “Cloverfield” è su Netflix : Durante una delle pubblicità del Super Bowl, che si è giocato questa notte, è stato mostrato il trailer di The Cloverfield Paradox, il terzo film della saga prodotta da J.J. Abrams iniziata con Cloverfield e proseguita con 10 Cloverfield Lane. Subito The post Il nuovo film della saga di “Cloverfield” è su Netflix appeared first on Il Post.

Secondo i rumors - Luc Besson potrebbe realizzare film per Netflix - : Netflix punta invece a creare la più vasta scuderia di autori possibile, aspettandosi di dover affrontare la Disney, impegnata alacremente sullo creazione del proprio servizio di streaming , temuto ...

Film e serie tv Netflix : tutte le novità di febbraio : Nel mese di febbraio Netflix spinge sull’acceleratore con una raffina di prime visioni, sia sul fronte delle serie tv che dei Film (per lo più produzioni originali). E non mancano anche gli show comici e i documentari. Si parte il 1° del mese con Damnation, serie ambientata nell’America Rurale del 1930 dove a dominare sono gli scontri e le lotte di classe. Il 2 febbraio invece verremo catapultati nel futuro, per la precisione tra ...

