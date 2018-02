Nel Centrodestra ora Salvini frena | uscire dall' euro potrebbe costarci caro

Il centrodestra punta a fare il pieno in Sicilia - ma teme il M5S. Crisi e polemiche Nel Pd : Che aggiunge: "Il Pd non ha identità politica e neppure voti". Dentro il Pd Siciliano, lo sconforto è palpabile: "Siamo fuori gioco. C'è una marea montante del centrodestra, e l'unico sostegno ai 5 ...

Il centrodestra punta a fare il pieno in Sicilia - ma teme il M5S. Crisi e polemiche Nel Pd : Di certo, il 61 a 0 per il centrodestra del 2001 non si ripeterà. "Perché questa volta a 61 non si può arrivare, ma siamo messi male", dice Antonello Cracolici, consigliere regionale del Partito democratico in Sicilia ed ex assessore all'Agricoltura nella giunta di Rosario Crocetta. Nell'isola si eleggono 52 deputati e 25 senatori. 28 di questi verranno fuori dai collegi uninominali, che alle elezioni politiche di 17 anni fa ...

Centrodestra al galoppo. Davanti a tutti i cavalli Nelle corse clandestine : Al galoppo verso il 4 marzo, con un occhio alle bacchettate dell'Agcom. Come è noto, stante il bavaglio messo per legge nei 15 giorni che precedono la chiamata alle urne, l'unico modo che i cittadini hanno per sapere dove tira il vento è affidarsi a corse di cavalli, mercati paralleli dell'auto e conclavi vari. «Competizioni» i cui risultati, senza troppi sforzi di fantasia, permettono di aggirare il divieto, ...

Silvio Berlusconi - chi è pronto a imbarcare Nel Centrodestra per il governo : Lo scenario di cui si parla tanto in questi giorni, ma anche più complesso da realizzare a da 'far passare' dagli elettori, è quello di un governo di larghe intese : le elezioni finiscono in ...

Elezioni - nervi tesi Nel Centrodestra : diffidenza di Salvini verso Berlusconi : ... e' l'auspicio del presidente del Parlamento Europeo che oggi a Bruxelles ha incontrato la sottosegretaria Maria Elena Boschi ed il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan entrambi presenti all'...

Elezioni - guerra di nervi Nel centrodestra. Salvini su Berlusconi 'Con lui servono 4 occhi aperti' : 'A me - prosegue - non frega più niente di occuparmi del sud del mondo, di occuparmi dell'Unione Europea, di occuparmi della Merkel, a me interessa occuparmi dei miei figli, della mia terra, della ...

Nel Centrodestra tensioni sulla scelta del premier. Berlusconi : 'il nome c'è'. Salvini : 'no - sarò io' : Il leader della Lega ostenta sicurezza e sconfessa il presidente di Forza italia. 'La lega in molte città andrà oltre il 20% ed il presidente del consiglio sarò io' -

Pd : Minniti evoca larghe intese. Centrodestra si divide Nelle kermesse : Renzi: 'Il disfattismo è il nostro peggior nemico'.Gentiloni: 'Possiamo recuperare lo svantaggio'. Sul fronte opposto nessuna piazza comune, Salvini e Berlusconi declinano l'invito di Meloni domenica ...

NAPOLI - MAZZETTE E RIFIUTI : 10 INDAGATI Nel CENTRODESTRA/ Ultime notizie - indagato Passariello : il precedente : NAPOLI, voto di scambio e traffico RIFIUTI: 10 INDAGATI nel CENTRODESTRA. Ultime notizie, perquisito anche il consigliere Luciano Passariello, candidato FdI, molto vicino a Giorgia Meloni.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 21:49:00 GMT)

Napoli - la procura su voto di scambio e traffico di rifiuti : dieci indagati Nel centrodestra : Rifiutopli scuote la campagna elettorale partenopea. voto di scambio e traffico di rifiuti sono al centro di uno scandalo che riguarda alcuni esponenti del centrodestra. dieci gli indagati, diverse le perquisizioni effettuate dalla polizia di Napoli e dallo Sco (Servizio corale operativo della polizia) su mandato del procuratore capo Giovanni Melil...

Pensioni - abolizione Fornero : nuove polemiche Nel Centrodestra - le novità Video : Alla parte più moderata della coalizione di centrodestra non piacciono per niente le uscite del leader della Lega #Matteo Salvini dalla riforma #Pensioni alle questioni legate all’immigrazione. Oltre ai distinguo di Silvio Berlusconi Forza Italia e di Giorgia Meloni Fratelli d’Italia sulla legge Fornero abrogazione o modifiche? [Video], a surriscaldare il dibattito nel centrodestra verso le #Elezioni politiche del 4 marzo prossimo, ci sono le ...

