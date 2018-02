Napoli | un arma in più per Sarri Milik torna contro la Roma

Napoli - gioielliere uccide rapinatore/ Ultime notizie : video - Corcione armato contro banda di Frattamaggiore : Napoli, Rapina a Frattamaggiore: gioielliere uccide rapinatore, ora è indagato per omicidio colposo. Ultime notizie: tre nuovi arresti nella banda, uno dei banditi è rimasto ferito da sabato(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 11:30:00 GMT)

Rapinatore ucciso a Napoli : il video del gioielliere armato : La rapina di Frottamaggiore a Napoli sta diventando sempre di più un caso. Il gioielliere indagato per omicidio colposo per aver ucciso uno dei banditi adesso deve difendersi pure dalla legge. In una clip adesso appare il gioielliere armato che sece fuori dal negozio dopo aver sparato, quando arrivano le forze dell'ordine. Luigi Corcione nelle immagini del video è con una pistola in mano ed è possibile rendersi conto come la banda abbia ...

Agguato a Napoli - due persone uccise a colpi d’arma da fuoco : Agguato a Napoli, due persone uccise a colpi d’arma da fuoco Le vittime, 57 e 53, erano a bordo di un’auto nei pressi delle loro abitazioni quando sono stati avvicinati dai killer che hanno esploso contro loro numerosi colpi di pistola. Continua a leggere L'articolo Agguato a Napoli, due persone uccise a colpi d’arma da fuoco sembra essere il primo su NewsGo.

Paura a Napoli : tentata rapina in farmacia - bandito fugge sparando tra la gente : Pomeriggio di Paura a Soccavo. Un rapinatore, nell'allontanarsi da una farmacia, in via Epomeo a Napoli, dove aveva tentato un colpo, poi fallito, ha esploso un colpo di pistola per guadagnarsi la ...

Napoli - armati minacciavano passanti : denunciati 3 giovanissimi : Tre ragazzi minorenni, due di Ercolano e uno di Portici, sono stati denunciati dalla polizia municipale di San Giorgio a Cremano, nel Napoletano, dopo che, armati di una pistola a salve e di due ...

Da Napoli speranze per il tumore al polmone : 'Ora il farmaco' : Napoli - Produce la morte di cellule tumorali maligne. E' una molecola prodotta da un batterio marino antartico ed è stata individuata nell'ambito di una ricerca condotta università Federico II di ...

Napoli - esplosi 2 colpi d'arma da fuoco contro vetrina negozio : Napoli, 15 gen. (askanews) Due colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi contro le vetrine di un negozio di estetica a Napoli. L'episodio in serata in via San Giacomo de' Capri, nella zona collinare ...

Baby - gang - a Napoli in 10 armati di catena accerchiano 2 coetanei e gli rubano il telefono : Nuovo raid nel quartiere di Pomigliano D'Arco, dieci ragazzi hanno circondato due adolescenti minacciandoli e colpendoli con le catene prima di rubargli i telefonini. Medicate in ospedale, le vittime ...

Napoli - ancora un pestaggio di una baby gang : in 10 armati di catena aggrediscono 14enne e 15enne per rubare smartphone : Questa volta erano in dieci, armati di catena, e hanno preso di mira un 14enne e 15enne per rubare i loro smartphone. L’ennesimo pestaggio compiuto da una banda di minorenni è accaduto nella tarda serata di sabato nella villa comunale di Pomigliano d’Arco, nel Napoletano. Le vittime – medicate in ospedale e poi dimesse – si sono rivolte ai carabinieri che hanno identificato due degli aggressori, anche loro di 15 e 13 anni. ...

Napoli - donna ferita da colpi d'arma da fuoco : era affacciata al balcone di casa. Colta da un proiettile di rimbalzo : Una donna di 57 anni è stata ferita a colpi d'arma da fuoco a Napoli. Soccorsa dall'ambulanza del 118, la donna ha riferito ai sanitari di essere stata colpita alla caviglia mentre era...