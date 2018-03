Napoli | nuova allerta per il gelo | ?scuole chiuse in città e in provincia

Forza Nuova a Napoli senza tensioni : «Fascisti? C'è chi ama e chi odia l'Italia» : «Io ritengo che fare politica cambiando la toponomastica è grave, perché cancellando le strade si cancella la memoria e la trazione. Oggi fortunatamente non sono successi scontri,...

Napoli blindata per Forza Nuova I centri sociali : non ci saremo : Due appuntamenti in meno di tre ore. Un tour del force in Campania, quello del leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, che arriva oggi a Napoli per tenere due comizi: il primo a Giugliano, a mezzogiorno;...

Forza Nuova a Napoli - la Mostra d'Oltremare : 'Nessuna manifestazione da noi' : Nessuna manifestazione di carattere politico è in programma domani all'interno della Mostra d'Oltremare. A chiarirlo è una nota dell'ente fieristico di Napoli in riferimento 'ad alcuni manifesti che ...

Napoli nuovamente al comando - la Juve mata il Toro. Rinascita Milan : Roma - Inter e Lazio nel mirino : Napoli nuovamente al comando, la Juve mata il Toro. Rinascita Milan: Roma, Inter e Lazio nel mirino Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli nuovamente AL comando- Dopo i successi di ieri di Roma, Chievo e Genoa, il 25°turno di Serie A conferma il primato del Napoli sulla Juventus. I bianconeri archiviano la pratica Torino con un gol decisivo di Alex Sandro. ...

Napoli-Spal - probabili formazioni : Mertens e Albiol nuovamente titolari : Domenica il Napoli scenderà in campo al San Paolo alle 15.00 per la sfida con la Spal. L’atmosfera sarà diversa da quella che ha accompagnato gli undici scesi in campo ieri sera contro il Lipsia. La squadra dovrà riprendersi da una sconfitta che sicuramente non ridimensiona il lavoro fatto finora, essendo l’Europa League un obiettivo di second’ordine, ma […] L'articolo Napoli-Spal, probabili formazioni: Mertens e Albiol ...

Napoli - palazzo di giustizia - svolta per gli operai della manutenzione : saranno tutti assunti dalla nuova ditta : svolta in serata dopo il sit-in di protesta pacifico organizzato nella mattinata dagli operai che si occupano della manutenzione di impianti elettrici e idraulici a palazzo di giustizia. Una ...

Napoli - manifesto choc di Forza Nuova a Piazzale Tecchio : 'De Magistris come Platinette' : ... specie quella di uomo del calibro dell'avvocato Tecchio, ed abbiamo paragonato il primo cittadino a Platinette, perché la sua politica e le sue affermazioni sono pari a quelle di un comico di questo ...

Napoli - nuova accusa di corruzione per l’imprenditore Alfredo Romeo : Una nuova accusa di corruzione a Napoli per Alfredo Romeo, l’immobiliarista del caso Consip. I carabinieri hanno perquisito gli uffici e la casa dell’ex dirigente del Comune di Napoli, Vincenzo Salzano, già responsabile dell’ufficio grandi reti tecnologiche, e dell’imprenditore Federico Orlandi. Secondo la ricostruzione della Procura il dirigente rilasciò l’autorizzazione a spostare e sostituire un paio di pali dell’illuminazione pubblica ...