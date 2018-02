Napoli | la storia di Kekko | ragazzino autistico | e della sua città adattabile

Il Napoli e le orchestre del calcio : i migliori 'gol di squadra' della storia : Ci sono momenti, più di altri, in cui il calcio diventa davvero uno sport di squadra. Il pallone come un testimone che passa da un compagno all'altro, le trame disegnate sul prato verde che appaiono visibili, all'improvviso addirittura chiarissime, solo a pochi eletti,...

Afro Napoli - 10-0 al Sant'Anastasia : Soares Aldair nella storia : Napoli - Chi fermer à l'Afro Napoli United? Di questo passo probabilmente nessuno. La squadra multietnica nell'ultimo turno del girone B di Promozione ha spazzato via con un netto 10-0 il Sant'...

Il Napoli migliore della storia - ma ora Sarri scopre l emergenza : Napoli - I risultati parlano chiaro: è il Napoli migliore della storia, superiore numeri alla mano perfino a quello dei due scudetti dell'era Maradona. I 63 punti in classifica dopo 24 giornate di ...

Napoli - Nuovo stadio in provincia? Il ‘No’ dei tifosi : “Il San Paolo è la nostra storia” : “Noi speriamo che lo stadio resti qui e che venga adeguato alle nostre esigenze” e, ancora: “Se lo stadio andasse via, Fuorigrotta perderebbe molto sul piano economico. Però se il Comune di Napoli costringe il presidente a queste soluzioni io non posso dargli torto”. Non hanno dubbi i tifosi partenopei nel commentare l’ipotesi della realizzazione di un Nuovo stadio in provincia: “Io penso che lo stadio debba ...

Svelato il percorso della Napoli City Half Marathon - tra storia e velocità : Napoli - A poche settimane dal via della 5 a Napoli City Half Marathon, si correrà domenica 4 Febbraio con partenza alle 8.30 da viale J.F. Kennedy, è arrivata la conferma definitiva di tutto il ...

Una storia antica : Napoli - i femminielli e la figliata : "Ssshhh! Zitti! Silenzio! Questa è 'na storia antica. Anzi, eterna. Da quann' è nato il mondo le cose so' iut semp' accussì." Con queste parole Peppe Barra apre il film "Napoli Velata " di Ozpetek mentre alle sue spalle si consuma il rito della "figliata dei femminielli".Per chi non conoscesse Napoli e la sua storia questa scena sembrerebbe un'invenzione surreale del regista. In realtà Ozpetek ha semplicemente attinto ...

Hamsik : “Bellissimo essere nella storia del Napoli” : Marek Hamsik ha svolto questa mattina una visita al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli dove è adibita la mostra “Il Napoli nel Mito”. Lo slovacco ha consegnato alla mostra la maglia che indossava in occasione del suo goal numero 116 in azzurro, quello dello storico sorpasso a Maradona. In seguito il capitano del Napoli ha […] L'articolo Hamsik: “Bellissimo essere nella storia del Napoli” proviene da ...

All'Orientale Napoli si parla di Libia tra storia e rivoluzione : Napoli , 15 gen. (askanews) 'Libia tra storia e rivoluzione. Resilienza e nuove narrazioni dell'identità berbera' è il tema del convegno internazionale iniziato a partire da oggi a Napoli presso l'...

Napoli Atalanta/ Streaming video e diretta Rai.tv : storia del match e probabili formazioni - quote e orario : diretta Napoli Atalanta: info Streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del San Paolo, valida per i quarti di finale della Coppa Italia(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 16:51:00 GMT)

Cambia anno - non storia : è sempre Napoli-Juve : Il Napoli oggi, la Juventus domani. Trattasi di coppa Italia ma la storia continua, è la stessa dell'anno scorso, cioè di ieri. Nemmeno il tempo di rimettersi in ordine, dopo cenoni e feste varie, il football propone roba buona, al San Paolo il Napoli contro l'Atalanta sbattuta dal Cagliari e, quindi, il derby di Torino che offre alla Juventus la possibilità di ribadire la sua nuova abitudine, modulo, gioco e risultati. Tabellone ...

Serie A Napoli - Allan : "Vincere lo scudetto per entrare nella storia" : Napoli - Allan si è già preso il Napoli , ma non gli basta. Vuole lo scudetto, come tutta la truppa partenopea guidata da Sarri. "Abbiamo raggiunto grandi risultati - ha dichiarato il centrocampista a ...

Napoli - da Vargas a Pavoletti : la storia degli ultimi sei mercati di riparazione : Primo posto in campionato con un punto di vantaggio sulla Juventus, il Napoli giocherà a Crotone venerdì sera con l'obiettivo di vincere e festeggiare il titolo di campione d'inverno. Poi, per gli ...

Calcio - Risultati e Classifica Serie A - 18^ giornata : Napoli - primo tempo da favola per volare ancora! Hamsik nella storia. Icardi sbaglia dal dischetto - Inter ko a Sassuolo : Il Napoli continua a volare e supera 3-2 la Sampdoria con un primo tempo da favola che consente agli azzurri di allungare in vetta alla Classifica del campionato di Serie A 2017-2018. Succede tutto nella prima frazione: Ramirez porta in vantaggio i blucerchiati con una punizione dalla distanza, Allan trova subito il pareggio, poi l’ex Quagliarella, sommerso dagli applausi del San Paolo, trasforma un rigore e non esulta. Insigne e Hamsik, ...