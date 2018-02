Napoli | la carica dei 40mila del San Paolo per battere la Roma Milik spera nella

Napoli-Lazio - la carica di Inzaghi : “Dovremo cercare di imporre il nostro gioco” : Archiviata la trasferta di Benevento, il Napoli è tornato al lavoro in vista del big match di sabato sera contro la Lazio. Maurizio Sarri avrà regolarmente a disposizione anche Dries Mertens, ristabilito dopo la leggera distorsione alla caviglia subita domenica sera. Intervistato ai microfoni di ‘Premium Sport’, Simone Inzaghi ha caricato la sua Lazio, reduce […] L'articolo Napoli-Lazio, la carica di Inzaghi: “Dovremo ...

Napoli - la carica di Mertens 'Tutti uniti - titolari o no - sappiamo cosa vogliamo' : Napoli - Un sogno tricolore, condiviso con un'intera città e non solo, anche con tutti i tifosi partenopei sparsi nella Penisola. E' quello del Napoli di Maurizio Sarri, che dopo ventuno giornate di ...

Mertens carica il Napoli : “inseguiamo un sogno! Vi racconto il mio gol più bello” - poi annunci Younes e sul Var… : “Lavoriamo affinche’ il sogno diventi realta‘”. Dries Mertens ci crede, Napoli gli e’ entrata nel cuore, del resto i tifosi lo amano e lui si sente ogni giorno di piu’ un napoletano d’adozione. L’attaccante belga, in un’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss, parla del sogno scudetto e torna sulla vittoria di domenica scorsa in casa dell’Atalanta, grazie a un suo gol. “A Bergamo ...

Mertens carica il Napoli : “inseguiamo un sogno! Vi racconto il mio gol più bello” : “Lavoriamo affinche’ il sogno diventi realta‘”. Dries Mertens ci crede, Napoli gli e’ entrata nel cuore, del resto i tifosi lo amano e lui si sente ogni giorno di piu’ un napoletano d’adozione. L’attaccante belga, in un’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss, parla del sogno scudetto e torna sulla vittoria di domenica scorsa in casa dell’Atalanta, grazie a un suo gol. “A Bergamo ...

Fico contro Siani a Napoli. La carica dei big M5s nei collegi uninominali. Anche Di Maio in campo : Anche se, fonti M5s, riferiscono che molti saranno interni al mondo pentastellato. Per esempio Roberto Fico, già capolista nel proporzionale, sfiderà nel collegio Vomero-Arenella il candidato Pd ...

Fico contro Siani a Napoli. La carica dei big M5s nei collegi uninominali. Anche Di Maio in campo : Tra interviste in tv, rally elettorale, riunioni e telefonate, Luigi Di Maio è alla ricerca di nomi da candidare nei collegi uninominali. Anche se, fonti M5s, riferiscono che molti saranno interni al mondo pentastellato. Per esempio Roberto Fico, già capolista nel proporzionale, sfiderà nel collegio Vomero-Arenella il candidato Pd Paolo Siani, fratello di Giancarlo Siani ucciso dalla camorra nell'85. In alcuni casi la ...

Quelli che non servono... Il Napoli capolista anche per giocatori da scaricare : Gli indesiderati, i giocatori con la valigia, Quelli che stanno per essere scaricati. Chiamateli come volete, ma in ogni sessione di mercato si ripropone sempre lo stesso dilemma: che fine faranno tutti quei giocatori che non sono reputati essenziali al progetto tattico di questo o quel tecnico? Finiranno in prestito in giro per l'Italia? O verranno ceduti a titolo definitivo?Problemi, scelte, idee. Che riguardano tutti, dalla prima ...

Mercato - il Barça scarica Deulofeu. Milan - Inter e Napoli alla finestra : Milano, 8 gennaio 2018 - Gerard Deulofeu e l'Italia, un amore nato un anno fa e che potrebbe riscattare a breve. Sì, perché a distanza di sei mesi dal suo addio al Milan , ci sono buone possibilità di ...

Napoli - Callejon suona la carica : “vi svelo cosa ci manca per vincere lo scudetto” : Intervistato dai microfoni di ‘Canale 8’, Josè Callejon ha toccato diversi argomenti: “Mi piace giocare e sto bene in campo, il mister mi dice che mi stanco quando non gioco. Abbiamo fatto un girone d’andata bello e complicato, ne abbiamo vinte tante anche giocando contro squadre difficili. Vogliamo andare fino in fondo“. Lo spagnolo svela poi cosa manca per il titolo: “Per come siamo adesso in classifica, ...