Mountain bike elettriche | info utili e dove acquistarle

Andria - grave un ciclista 37enne di Alberobello caduto durante una gara di Mountain bike : L'uomo è in prognosi riservata al Policlinico di Bari. La caduta è avvenuta in discesa nel cuore del Parco nazionale dell'Alta Murgia sul tracciato della...

Mountain bike - Coppa del Mondo 2018 : Gioele Bertolini può cresce - Tiberi ok - Fatica Fontana. Lechner rimonta ma non basta : Nel fine settimana ha preso il via a Stellenbosch, in Sud Africa, la Coppa del Mondo di Mountain Bike 2018. Impegnati anche diversi atleti italiani: proviamo ad analizzare le loro prestazioni, con un occhio di riguardo per coloro che sono riusciti ad ottenere i migliori risultati. Partiamo dalla categoria elite maschile, nella quale il miglior azzurro è stato Andrea Tiberi. Una gara solida, specialmente nella parte centrale, che lo ha condotto ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Stellenbosch 2018 : impresa di Samuel Gaze che batte Nino Schurter - al femminile successo di Annika Langvad. Azzurri lontani dal podio : A Stellenbosch (Sud Africa) si è svolta la prima tappa della Coppa del Mondo di Mountain bike, con le gare del cross-country che hanno regalato subito grandi emozioni e anche diverse soprese. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dalla gara maschile dove il campione del Mondo Under 23, il neozelandese Samuel Gaze, riesce nella clamorosa impresa di interrompere il domino dello svizzero Nino Schurter. Una corsa che è stata ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Stellenbosch 2018 : in Sud Africa inizia la nuova stagione - presenti tutti i migliori. Nino Schurter e Yana Belomoina vogliono ripetersi : La Coppa del Mondo di Mountain bike riparte dal Sud Africa, dove sabato a Stellenbosch si terrà la prima tappa della stagione 2018. Questa location torna ad ospitare la Coppa del Mondo dopo 20 anni, infatti a Stellenbosch si erano già tenute due edizioni nel 1997 e 1998. In questa prima tappa si svolgeranno solo le gare della specialità olimpica del cross-country. I corridori dovranno affrontare un percorso di 4,4 km cateterizzato da due salite ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Stellenbosch 2018 : programma - orari e tv : Sabato 10 marzo Stellenbosch (Sud Africa) ospiterà la prima tappa della Coppa del Mondo di Mountain bike 2018. Si tratta di una location inedita, viste che le precedenti competizioni in Sud Africa si erano svolte a Pietermaritzburg. Le gare si svolgeranno su un circuito di 4.3km sulla collina di Coetzenburg, molto famosa tra i biker sudafricani. Questa prima tappa prevedrà solo le competizioni della disciplina olimpica del cross-country. Le gare ...

Mountain bike - Coppa del Mondo 2018 : il calendario completo e le date. Programma - orari e tv : Sarà possibile seguire tutte le gare della Coppa del Mondo in diretta streaming su Red Bull Tv . Di seguito il calendario completo. Coppa del Mondo Mountain bike 2018 10 marzo XCO Stellenbosch , Sud ...

Mountain bike - Coppa del Mondo 2018 : il calendario completo e le date. Programma - orari e tv : Questo fine settimana tornerà lo spettacolo della Coppa del Mondo di Mountain bike che offrirà dieci tappe che attraverseranno tre continenti. La grande novità di questa stagione sarà l’introduzione delle specialità cross-country short circuit (XCC), che si andrà quindi ad aggiungere alle classiche cross-country olympic (XCO) e downhill (DHI). Anche quest’anno l’Italia ospiterà una tappa in Val di Sole, dove potremo assistere dal 6 all’8 luglio ...

Peugeot presenta la sua nuova Mountain bike elettrica : Peugeot svela eM02 FS Powertube, la nuova mountain bike ad assistenza elettrica che anticipa la prossima generazione di ebikes firmate dal Marchio del Leone. La sua batteria compatta integrata nel telaio le permette...

Precipita con la Mountain bike durante una passeggiata - Nicola muore tra le rocce a 29 anni : Era andato a fare un'escursione in mountain bike come spesso amava fare, ma un incidente gli è costato la vita. Nicola Parentelli originario di Gambettola e da qualche tempo residente a Gatteo, nella ...

Precipita nel dirupo durante escursione in Mountain bike : muore giovane di 29 anni : Tragico incidente nella tarda mattinata di sabato in Valmarecchia. Un giovane cicloescursionista di 29 anni stava pedalando in sella alla mountian bike in località Tausano di San Leo quando poco...

Ad Andora il ritiro invernale per la nazionale XC di Mountainbike : Il 2018, anno di Andora Comune Europeo dello Sport, inizia all'insegna del grande ciclismo, con ben due nazionali azzurre che hanno scelto per il loro ritiro la località ligure. Sotto la guida del ...