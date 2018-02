Montella a Kessie | “I giocatori cercano sempre delle scuse”

Il Milan vola con Gattuso - veleno Montella su Kessie e Rino : 'I giocatori cercano scuse. Quando si vince...' : Permalosetto, Vincenzo Montella , e forse un po' avvelenato con Gattuso e Kessie. Il momento per lui è di quelli beffardi. Ha lasciato il Milan in crisi nera, esonerato, e ha trovato subito una ...

Kessiè attacca - Montella risponde : duro botta e risposta tra i due : “Stiamo lavorando di più, con Montella lavoravamo poco. Con Gattuso invece è diverso, si vede in campo”. Queste le parole di Kessiè che hanno chiamato in causa Montella a mesi di distanza dal suo addio al Milan. Il tecnico attualmente al Siviglia, ha voluto rispondere durante una conferenza stampa: “Non è quello che voleva dire. Quando si vince è tutto facile, quando si perde e le cose vanno male è diverso. I giocatori cercano ...

Montella risponde a Kessié : Giocatori cercano delle scuse : Piccolo scontro a distanza tra Kessié e Montella. Il centrocampista rossonero dopo la vittoria del Milan con la Roma ha puntato il dito contro il suo ex tecnico. E di fatto il rossonero non ha usato certo parole tenere per l'"aeroplanino" che adesso è volato a Siviglia: "Nella gara di andata non avevamo giocato male, ma alla fine abbiamo perso.Oggi invece siamo stati bravi a portare a casa i tre punti. Lo ...

