Mirabelli | ' Tranquilli sul debito Cedere Donnarumma? No | Milan da rinforzare'

CALCIOMERCATO MILAN/ News - Mirabelli : "Tranquilli per Bonucci e Donnarumma - in attacco..." (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie sul club di Gennaro Ivan Gattuso: il d.s. Mirabelli parla delle voci su Donnarumma e Bonucci oltre a tenersi in attacco sia Andrè Silva che Kalinic.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 09:59:00 GMT)