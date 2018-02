Mirabelli | ' Non vendiamo i migliori Reina? Parleremo col Napoli se'

Mirabelli - il doppio indizio che fa una prova : 'non vedo un Milan senza Gattuso'. E il retroscena su Conte...' : Indiscrezione confermata dalle parole di Massimiliano Mirabelli a Sky Sport . Queste le affermazioni del direttore sportivo rossonero: 'non abbiamo mai parlato di traghettatore, ero convinto che ...

Mirabelli : 'Non immagino un Milan senza Gattuso' : 'Non riesco a immaginare un Milan senza Gattuso'. Suonano come una conferma per la prossima stagione i complimenti del ds rossonero Massimiliano Mirabelli all'allenatore, promosso a novembre dalla ...

Mirabelli : 'Non vedo un Milan senza Gattuso - spero resti molti anni' : A pochi minuti dal fischio d'inizio di Milan-Ludogorets , ritorno dei sedicesimi di Europa League, , il ds rossonero Massimiliano Mirabelli è intervenuto a Sky Sport : 'Siamo sereni, Gattuso un po' meno: è tesissimo come sempre, lui è sempre sul pezzo'. DONNARUMMA - 'E' un patrimonio del Milan e di tutto il calcio italiano, è un giocatore importante e va ...

Milan - arrivano bordate da un ex : 'Lì non torno' - salta il piano di Mirabelli? Video : Il #Milan ha ripreso a lavorare e a pensare al campionato dopo il pareggio di Udine. Si sapeva che la formazione friulana fosse in forma e c'era la consapevolezza che la spedizione in Friuli potesse riservare delle insidie, ma allo stesso tempo esiste la convinzione che, di questi tempi, un pareggio esterno, anche contro una buona formazione, rischia di avere effetti deleteri. Lo ha detto lo stesso Gattuso che nella situazione in cui il Milan si ...

RAIOLA CONTRO Mirabelli/ "Non parlo con lui - mi considera un piccolo uomo" : RAIOLA CONTRO MIRABELLI: "Non parlo con lui, mi considera un piccolo uomo". Ancora scintille tra il procuratore di Donnarumma e il direttore sportivo del Milan(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 01:50:00 GMT)

Raiola : "Kean vale 75 milioni. Con Mirabelli Non parlo" : "Non parlo con Mirabelli, secondo lui sono un uomo piccolo: quando sarò alla sua altezza potrò essere degno di dialogare con lui. E non c'è nulla da dire su Donnarumma". Così, intervistato da ...

Mirabelli (Pd) : con Fontana la deriva della destra non ha limiti : Milano, 15 gen. (askanews) 'Dopo le affermazioni di Fontana sulla 'difesa della razza bianca' è chiaro che la deriva della destra non ha più limiti, altro che moderati'. Lo ha scritto su Twitter il ...

Ac Milan/ News - Mirabelli chiude il calciomercato : non prendiamo nessuno - vogliamo valorizzare la rosa : Massimiliano Mirabelli ha ufficialmente chiuso il calciomercato invernale del Milan: la società rossonera non opererà acquisti in questa finestra invernale, volendo valorizzare la sua rosa(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 11:42:00 GMT)

Marocchi : 'Non difendo Mirabelli - ha fatto un grande errore' : Dagli studi di Sky Sport , Giancarlo Marocchi si è espresso così sulla gestione dei nuovi acquisti del Milan che stanno deludendo: 'Non difendo Mirabelli, ma dico che i nuovi acquisti non possono essere questi. Dovevano ...

Milan-Donnarumma - Mirabelli fa chiarezza : ” Vuole restare. Non esiste alcun problema…” : Milan-Donnarumma, Mirabelli fa chiarezza: ” Vuole restare. Non esiste alcun problema…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan-Donnarumma, Mirabelli- Intervenuto ai microfoni di “Sky”, Mirabelli ha fatto il punto della situazione per quel che riguarda il futuro di Gianluigi Donnarumma. Il direttore sportivo rossonero ha rotto il ...