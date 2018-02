Milano - rogo in appartamento : a fuoco palazzo di 14 piani : Un incendio è scoppiato in un appartamento di un palazzo in via Quarenghi 37, a Milano. Il rogo è divampato questo pomeriggio, si ipotizza al quarto piano, e ha coinvolto l'intero stabile di 14 piani. ...

Milano - rogo in un palazzo di 14 piani : inquilini intossicati : Incendio in un appartamento di un palazzo in via Quarenghi 37, a Milano. Il rogo, molto imponente, è divampato nel pomeriggio, si ipotizza al quarto piano, e ha coinvolto l'intero stabile di 14 piani. ...

Milano - rogo in un palazzo di 14 piani : evacuati inquilini | Foto | Video : Milano, rogo in un palazzo di 14 piani: evacuati inquilini | Foto | Video Milano, rogo in un palazzo di 14 piani: evacuati inquilini | Foto | Video Continua a leggere L'articolo Milano, rogo in un palazzo di 14 piani: evacuati inquilini | Foto | Video sembra essere il primo su NewsGo.

Rogo palazzo 14 piani Milano - evacuati : 17.24 Un Rogo è diampato in un palazzo di 14 piani a Milano. L'incendio è scoppiato per ragioni ancora non note al quarto piano di uno stabile in via Quarenghi. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco. Mobilitati diversi mezzi del 118. Al momento non si sa se vi siano feriti, intossicati o quante siano le persone evacuate.

Maltempo : Milano - stazioni metro Centrale e Rogoredo aperte oltre l’1 : Milano, 26 feb. (AdnKronos) - I passeggeri in arrivo nelle stazioni ferroviarie di Milano Centrale e Rogoredo potranno usufruire della rete metropolitana per spostarsi in città, con ultime partenze dei treni dai capilinea all’una circa. La misura straordinaria, si legge in una nota diffusa da Atm, è

Morto il 13enne ustionato nel rogo del palazzo a Milano : indagati i proprietari della casa di sotto : È Morto il ragazzo di 13 anni che ieri era rimasto gravemente intossicato durante l'incendio di un appartamento in via Cogne 20, a Milano. Alle 10.04 i medici dell'ospedale Sacco hanno dichiarato il ...

Morto il 13enne intossicato nel rogo del palazzo di Milano. L'ultima telefonata alla madre : "È tutto nero - non respiro" : È Morto il ragazzo di 13 anni che ieri era rimasto gravemente intossicato durante l'incendio di un appartamento in via Cogne 20, a Milano. Alle 10.04 i medici dell'ospedale Sacco hanno dichiarato il decesso.Il ragazzino - di origini marocchine - era l'unico in condizioni gravissime dei condomini soccorsi durante il rogo scoppiato al decimo piano della palazzina. Sono ancora in corso gli accertamenti per determinare le cause del rogo. Il ...

Morto il 13enne intossicato nel rogo del palazzo di Milano : È Morto il ragazzo di 13 anni che ieri era rimasto gravemente intossicato durante l'incendio di un appartamento in via Cogne 20, a Milano. Alle 10.04 i medici dell'ospedale Sacco hanno dichiarato il decesso.Il ragazzino - di origini marocchine - era l'unico in condizioni gravissime dei condomini soccorsi durante il rogo scoppiato al decimo piano della palazzina. Sono ancora in corso gli accertamenti per determinare le cause del rogo. Il ...

Morto 13enne intossicato in rogo Milano : 11.11 E' Morto Haitam E., il tredicenne rimasto vittima dell'incendio di ieri a Quarto Oggiaro, Milano. Il cuore batteva autonomamente ma l'encefalogramma era piatto. La situazione è precipitata sebbene i medici avessero provato a tenerlo in coma farmacologico Indagano i Carabinieri, sotto il coordinamento della Pm Perinu. Forse l'incendio è partito da una caldaia. A questo punto il reato ipotizzato diventa omicidio colposo.

Controlli Polizia bosco droga Rogoredo Milano - foto : Nella giornata di venerdì 26 gennaio 2018 è stato effettuato dalla Polizia di Stato un nuovo Servizio di prevenzione e controllo del territorio, disposto dal Questore di Milano Marcello Cardona, ...

Milano : controlli a Rogoredo - un arresto e 13 fogli di via dal comune : Milano, 26 gen. (AdnKronos) - La polizia di Milano ha svolto un servizio di prevenzione e controllo del quartiere Rogoredo, in particolare dell'area verde nota come il 'bosco'. In manette è finito un 30enne di origine marocchina, trovato con 46 grammi di eroina, tre di cocaina e oltre 2000 euro in c

Pompieri spengono piccolo rogo in boutique in Galleria a Milano : Milano, 19 dic. (askanews) Poco dopo le 8.30 di questa mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti per un principio di incendio nella boutique 'Massimo Dutti' in Galleria Vittorio Emanuele II a ...