Milano | polizia arresta stalker | perseguitava 16enne

Milano - il capo della polizia locale bacchetta i rider di Foodora&C : "Più attenzione al codice della strada" : Il comandante dei ghisa convoca le società di consegna a domicilio di cibo e altro su richiesta del sindaco: "Bene muoversi in bici, ma non bisogna...

Scontri corteo Milano - tensioni con la polizia al presidio degli antifascisti contro Casapound : Esponenti dei centri sociali hanno tentato di forzare il cordone della polizia, che ha caricato. Volevano bloccare il comizio di estrema destra. Metropolitana chiusa in Duomo, Cairoli e Loreto. In mattinata tensioni in largo Cairoli, studenti antifascisti allontanati a forza

Antifascisti in piazza a Milano contro CasaPound : insulti e attacchi alla polizia : Tensioni e scontri al corteo antifascista di largo la Foppa. I manifestanti, che sono scesi in piazza per protestare contro il corteo di CasaPound che si teneva a poche vie di distanza, hanno tentato di incamminarsi verso piazza Baiamonti. La polizia, che si era posizionata all'imbocco di via Varese, li ha bloccati e, quando i manifestanti hanno tentato di forzare il blocco, sono stati respinti con le manganellate.Nell'aria sono volati ...

Cortei Milano - blitz degli studenti in largo Cairoli contro CasaPound : sgomberati dalla polizia : Centro blindato in vista delle manifestazioni. Salvini in Duomo, Meloni, CasaPound e sit-in antagonista. Già in mattinata momenti di tensione in largo Cairoli in vista del comizio elettorale del movimento di estrema destra. Contusi alcuni studenti

Scatta l'allarme per i black bloc. Si mimetizzano tra Cobas : polizia in allerta a Milano e Roma : I gonfaloni, le fasce tricolori, le bandiere dell'Anpi e i fazzoletti dei deportati: a guidare il corteo di domani a Roma con lo slogan 'Mai più fascismi, mai più razzismi' ci saranno i volti ...