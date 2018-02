MILANO | INCENDIO PALAZZO 14 PIANI VIA QUARENGHI Ultime notizie Bonola | 20 persone

MILANO - incendio in un palazzo di 14 piani : "Partito dal quarto" - vigili del fuoco sul posto : fuoco e paura a Milano: un incendio è scoppiato in un appartamento di un palazzo in via Quarenghi 37 (zona Bonola). Il rogo è divampato questo pomeriggio, si ipotizza al...

Incendio in un palazzo di 14 piani a MILANO : Paura alla periferia di Milano, dove le fiamme sono divampate in un palazzo di 14 piani in via Quarenghi 37. Dopo diverse ore l'Incendio è stato domato. Il rogo è partito dall’appartamento di una donna di 50 anni con problemi psichici, come hanno riferito i vicini di casa, che abita al terzo piano, proprio dove l’Incendio si è sviluppato. Appartengono alla cinquantenne due cani rimasti coinvolti nel rogo: uno è morto, ...

MILANO : Comune sostiene spese funerali 13enne morto in incendio : Milano, 15 feb. (AdnKronos) - Il Comune di Milano si farà carico dell’organizzazione e dei costi delle esequie di Haitam Errafi, il ragazzo di 13 anni che ha perso la vita nell’incendio di via Cogne. L’amministrazione è già a disposizione dei familiari e li aiuterà nell’espletamento delle procedure

L’incendio di MILANO - è morto Haitam. L’ultimo squillo alla mamma : «Ho paura - è tutto fumo» : Il ragazzo è deceduto giovedì mattina. Era solo in casa al momento del rogo. Si è rifugiato nella vasca da bagno: lì l’hanno trovato i soccorritori, il suo cuore non batteva più. Indagati i titolari dell’appartamento nel quale le fiamme hanno avuto origine

Incendio MILANO : indagati gli inquilini dell'appartamento : Milano, 15 feb. , askanews, La procura di Milano indaga sull'Incendio divampato mercoledì nel 14 febbraio in una palazzina popolare di Via Cogne, nel quartiere di Quarto Oggiaro, alla periferia Nord ...

