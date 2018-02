Milan - a tutto Mirabelli : l’assalto ai parametro zero - il futuro di Donnarumma e Gattuso : Il ds del Milan, Massimiliano Mirabelli, ha parlato ai microfoni della Rai di diversi argomenti inerenti futuro e mercato prima della gara contro la Lazio di Coppa Italia. Su Donnarumma, e non solo, Mirabelli ha chiarito: “Non pensiamo di dover far uscire i nostri migliori giocatori. Lavoriamo affinché questo progetto migliori di anno in anno. Siamo all’inizio e non era facile mettere tanti giocatori nuovi insieme. Vogliamo continuare con quelli ...

Milan - occhi puntati su Reus : contratto in scadenza nel 2019. Il piano Fassone-Mirabelli… : Milan, occhi puntati su Reus: contratto in scadenza nel 2019. Il piano Fassone-Mirabelli… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, occhi puntati SU Reus- Il Milan pensa al futuro e alla prossima finestra di calciomercato estiva. Secondo come riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport”, Fassone e Mirabelli starebbero analizzando la ...

Mirabelli - il doppio indizio che fa una prova : 'non vedo un Milan senza Gattuso'. E il retroscena su Conte...' : Indiscrezione confermata dalle parole di Massimiliano Mirabelli a Sky Sport . Queste le affermazioni del direttore sportivo rossonero: 'non abbiamo mai parlato di traghettatore, ero convinto che ...

Milan - Mirabelli : 'Gattuso non è un traghettatore - farà grandi cose' : Massimiliano Mirabelli lancia Gattuso. Prima del match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, il direttore sportivo rossonero ha parlato del futuro dell'allenatore, ammettendo: "Non ...

Mirabelli : 'Non vedo un Milan senza Gattuso - spero resti molti anni' : A pochi minuti dal fischio d'inizio di Milan-Ludogorets , ritorno dei sedicesimi di Europa League, , il ds rossonero Massimiliano Mirabelli è intervenuto a Sky Sport : 'Siamo sereni, Gattuso un po' meno: è tesissimo come sempre, lui è sempre sul pezzo'. DONNARUMMA - 'E' un patrimonio del Milan e di tutto il calcio italiano, è un giocatore importante e va ...