Milan-FIGC | Fassone vede Fabbricini | dal bilancio al debito Elliott | il punto

Milan : Fabbricini - in Figc c'è ottimismo : ... così il commissario straordinario della Federcalcio, Roberto Fabbricini, in un'intervista a Rai Sport nel corso della quale annuncia un prossimo vis-a-vis con i vertici rossoneri. "Avevo programmato ...

La Figc non è tranquilla sulla vicenda Milan : “Il comunicato di Yonghong Li? Non fa chiarezza…” : Dopo le parole di ieri, il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, ha rincarato la dose entrando nuovamente nel merito del comunicato di Yonghong Li e dell’acquisizione del Milan. All’interno della Federazione aleggia preoccupazione per questa vicenda e la nota del patron rossonero non ha spazzato i dubbi: “Serve attenzione particolare, serve andare con i piedi di piombo. Segnalazioni sono arrivate tramite ...

Milan - già fissato l'incontro con la FIGC : Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello sport, l'incontro della FIGC e il Milan per fare chiarezza arriverà sabato prossimo a Roma.

Milan-Yonghong Li - la Figc preoccupata : la situazione in casa rossonera : Il Milan finalmente sta raggiungendo importanti risultati in campo, dopo un inizio di stagione complicato, la squadra di Gennaro Gattuso protagonista in campionato ed Europa League. Ma a tenere banco è anche il futuro del club e di Yonghong Li, preoccupata anche la Figc, ecco le parole del commissario Fabbricini: “Sono preoccupato per il Milan in quanto è una situazione che coinvolge una grande squadra e un grande patrimonio sportivo della ...

Costacurta - dal Milan a tv e Figc : ora ha in mano il futuro della Nazionale : Per vent'anni il suo mondo è stato l'area di rigore del Milan, per qualche mese una panchina, per una decina d'anni il salotto televisivo di Sky e ora è l'ufficio da sottocommissario della Figc. Ha ...

Costacurta - Albertini e Maldini : c'è il... Milan nel futuro Figc : Giovedì comincia la gestione commissariale. Nomi e progetti per il futuro. Con Mancini ct. O è più "logico" Ancelotti?

Figc - tutti gli scenari : il commissario - un “Milanista” alla guida di club italia ed il nuovo Ct : Ieri sarebbe dovuto essere il giorno dell’elezione del nuovo presidente della Figc, ma l’Assemblea non è riuscita ad esprimere una preferenza dopo ben quattro votazioni nulle e la Federcalcio sarà quindi commissariata. ‘Repubblica’ ha fatto un punto della situazione su quello che potrebbe accadere ora dopo l’ennesima giornata nera per il calcio italiano. Molto probabilmente il commissario della Figc sarà Giovanni ...

Milan - Cutrone rischia la squalifica : la Procura FIGC chiede la prova tv : Milan, Cutrone rischia la squalifica: la Procura FIGC chiede la prova tv Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, Cutrone rischia LA squalifica – Il Milan di Gennaro Gattuso ha ottenuto una bella vittoria ieri contro la Lazio. Un successo deciso anche da una rete, molto discussa, del giovane Cutrone. Il suo gol è stato viziato evidentemente da un fallo ...

Maldini mai banale : il consiglio al Milan su Gattuso e una bordata alla Figc : A margine della mostra ‘Il mito del calcio delle sue due vecchie squadre e dei progetti futuri’, Paolo Maldini ha rilasciato interessanti dichiarazioni alla ‘Gazzetta dello Sport’. Molti i temi toccati a cominciare da un consiglio al Milan in merito a Gattuso: “Rino sta dando idee di gioco e sta trasmettendo le sue convinzioni. Si vede anche dall’intensità degli allenamenti. Si è trovato in una situazione ...

Presidente Figc : a Milano l'ultimo round per le nominations : In Lega, l'incontro della Serie A con tutte le componenti. Le candidature vanno presentate entro domenica