Milan | a tutto Mirabelli | l’assalto ai parametro zero | il futuro di Donnarumma e Gattuso

LIVE Lazio-Milan - Coppa Italia in DIRETTA : ritorno della semifinale - biancocelesti e rossoneri si gicano tutto all'Olimpico : OASport vi offre la DIRETTA LIVE di Lazio-Milan, ritorno della semifinale della Coppa Italia 2017-2018 allo Stadio Olimpico di Roma: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Calcio d'inizio ...

Coppa Italia - semifinali di ritorno/ Lazio-Milan e Juventus-Atalanta : tutto pronto per l’atto conclusivo : Coppa Italia, oggi le semifinali di ritorno: Juventus-Atalanta e Lazio-Milan in programma. A partire dalle ore 17:30, inizieranno le due semifinali del trofeo nazionale(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 13:41:00 GMT)

Milan-Inter restano pochi biglietti. Si va verso il tutto esaurito : Secondo quanto riportato da Sky Sport rimangono soltanto pochi biglietti disponibili per il derby che vedrà il Milan ospitare l'Inter a San Siro nella serata di domenica. A 5 giorni dalla gara rimangono pochi tagliandi sul mercato e ...

Alessandro Milan : "Wondy vive dentro me. Ascoltate il suo messaggio : sorridete e soprattutto vivete - sempre" : Le storie più belle non hanno un lieto fine: semplicemente non finiscono. Bisogna leggere più volte questa frase scritta all'interno della copertina del libro e tenerla bene in mente, se no si rischia di non riuscire ad andare avanti. Perché cosa è successo a Wondy lo sappiamo bene, ce l'ha detto il marito subito, il 12 dicembre del 2016, su Facebook. Quel messaggio ha avuto 7 milioni di visualizzazioni ed è ...

Milan - Gattuso/ I rossoneri corrono come i matti : tutto merito di Rino : Milan, Gattuso. I rossoneri corrono come i matti: tutto merito di Rino. Da quando il tecnico calabarese è sbarcato a Milanello, la compagine meneghina corre molto di più(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 12:07:00 GMT)

Milan - adesso si decide tutto e ci sono due operazioni di mercato in arrivo : Il Milan si è garantito la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League sbarazzandosi agevolmente del malcapitato Ludogorets. I ragazzi di Gattuso avevano ipotecato la qualificazione nella gara d’andata, vinta per 3-0 in Bulgaria e a San Siro pur con un ampio turnover hanno trovato una vittoria agevole. Milan, adesso arriva la fase decisiva Gattuso ha sicuramente risollevato i rossoneri, che prima dell’esonero di Montella erano finiti ...

Tutto facile per l'EuroMilan Ludogorets ko anche a San Siro : Andrea Bonso Dopo le due gare in trasferta , nel girone a Rijeka e l'andata dei sedicesimi a Razgrad, , per Gattuso quella di ieri era una gara molto emozionate: il suo ritorno a San Siro per una ...

Milano - la sfilata di Miss Sixty è un party con influencer da tutto il mondo : Dimenticate le star: ormai per i brand giovani sono più trendy gli influencer. Caso emblematico di questa tendenza è la strategia di lancio della special capsule collection realizzata da Miss Sixty in ...

Con 'I Boreali 2018' tutto il Nord Europa in trasferta a Milano : ... dove per quattro giornate, dal 22 al 25 febbraio 2018 , ci si immerge nel mondo e nella cultura Nordica. Dopo le giornate milanesi, il festival si sposta nella città di Venezia , giugno 2018 , in ...

Al Bano ‘conteso’ tra Loredana e Romina - dimenticate tutto : ci sono le foto. “Beccata mentre raggiunge lui in hotel”. I paparazzi hanno documentato un incontro segreto a Milano che ribalta il gossip del momento : Al Bano, Loredana Lecciso e Romina Power: un triangolo che ha fatto parecchio discutere negli ultimi tempi, quando è esplosa la notizia della rottura tra il cantante e la Lecciso. Non si è parlato d’altro per settimane. Poi, dopo il rumor, è arrivata la conferma di Loredana che, a Domenica Live, ha chiarito che “nessuno ha lasciato nessuno, c’è stato un allontanamento. Non ho gradito le esternazioni di Romina, alcune mi ...

Milan - Gattuso : 'Abbiamo tutto da perdere. Sulle parole di Ancelotti...' : Gennaro Gattuso , tecnico del Milan , parla a Sky Sport alla vigilia della sfida con il Ludogorets: 'Abbiamo tutto da perdere, saranno 95 minuti impegnativi. Loro sono veloci e per noi sarà tosta, dobbiamo recuperare qualche giocatore. Non penso alle ...

Milan-Ludogorets - Gattuso : 'Abbiamo tutto da perdere. Ancelotti? La mia squadra è diversa dalla sua' : ... ha parlato così Gennaro Gattuso: "Abbiamo tutto da perdere, è una partita che bisogna giocare " ha dichiarato l'allenatore rossonero a Sky Sport - Saranno 90 minuti molto impegnativi, loro daranno ...

Galliani : 'Berlusconi? Ci deridevamo - abbiamo vinto tutto. Sarei rimasto al Milan ma...' : E' li che ci arriva la mission di far diventare il Milan il club più importante del mondo. Mettendo come obiettivi lo scudetto della stagione '87-88, la coppa dei Campioni e l'Intercontinentale. Ci ...

Milan - le ombre continuano ad imperversare : caro Yonghong Li - tutto a posto proprio non è… : Il presidente del Milan, Yonghong Li, è al centro di continue voci in merito alla propria posizione finanziaria ed alla solidità societaria del Milan. Nelle ultime settimane tali chiacchiere sono cresciute d’intensità ed il patron rossonero ha voluto rispondere ieri attraverso un lungo comunicato teso a tranquillizzare l’ambiente. Le parole però si sa, se le porta via il vento, ciò che contano sono i fatti ed i fatti dicono che la ...