Migliori Computer All-in-One

chimerarevo

: #Lavorare #freelance a #Barcellona. Ecco i 10 #bar migliori dove lavorare in tranquillità con il proprio computer.… - PhoOfDreams : #Lavorare #freelance a #Barcellona. Ecco i 10 #bar migliori dove lavorare in tranquillità con il proprio computer.… - GeeksArena : Le 10 migliori offerte Amazon di oggi: anche uno smartphone Sony Xperia XZ1 e un tavolino da letto per computer a m… -

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) Tra le tendenze più in voga sulle scrivanie moderne spicca sicuramente la tendenza di piazzare alla propria postazione un PC All-in-One, unin cui lo schermo integra al suo interno tutte le componenti tipiche di un normale personalcon il vantaggio di non avere ulteriori case e accessori sulla scrivania, per un tocco di moda e ordine difficile da ottenere in altri scenari. Questi modelli sono tra i più apprezzati negli studi di medici, avvocati, designer e direttori vista non solo la loro comodità ma anche per il colpo d’occhio che regalano verso i clienti. Per contro costano indubbiamente di più di un PC classico. Se siete molto meno “esteti” ma più pratici e volete PC completo, siete nel posto sbagliato: questi PC sono ottimi per lo studio, per compiti d’ufficio, per lavori su grafica, sviluppo software e per navigare sul Web, ma raramente ...