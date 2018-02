MICHAEL TERLIZZI Craig Warwick si sente male e evita il confronto col padre Franco

CRAIG WARWICK/ Malore durante la diretta - MICHAEL TERLIZZI : "Ha fatto finta" (Isola dei Famosi 2018) : CRAIG WARWICK solleva le polemiche dei fan dell'Isola dei Famosi 2018: sta mentendo? Dubbi sulle sue azioni post ritiro, i fan scatenati sui social. (Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 00:16:00 GMT)

Pomeriggio 5 : MICHAEL TERLIZZI e Deianira Marzano litigano in diretta : Michael Terlizzi e Deianira Marzano: lo scontro a Pomeriggio Cinque A Pomeriggio 5 si è tornato a parlare delle accuse di omofobia che Craig Warwick ha mosso a Franco Terlizzi. Un lungo dibattito a cui hanno partecipato Nadia Rinaldi, Cecilia Capriotti, Deianira Marzano e Michael Terlizzi. Il figlio di Franco Terlizzi ha ringraziato Cecilia Capriotti e Vladimir Luxuria per aver preso le difese del padre. La situazione è degenerata quando è ...

MICHAEL Terlizzi/ Lite con Deianira che accusa il padre a Pomeriggio 5 : "Ti devi vergognare!" : Dopo le polemiche scatenate da Craig Warwick sulla presunta omofobia di Franco, il figlio Michael Terlizzi ha detto la sua sulla vicenda, confermando che...(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 18:27:00 GMT)

MICHAEL TERLIZZI/ Il figlio di Franco : "Ringrazio Vladimir Luxuria - ma non è vero che ero disperato" - video : Dopo le polemiche scatenate da Craig Warwick sulla presunta omofobia di Franco, il figlio MICHAEL TERLIZZI ha detto la sua sulla vicenda, confermando che...(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 16:58:00 GMT)

Franco Terlizzi omofobia : il figlio MICHAEL pubblica un video : Franco Terlizzi non è omofobo? La prova di Michael Michael Terlizzi ha mantenuto la promessa! Ospite a Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso nella giornata di ieri, il figlio di Franco Terlizzi che sta facendo impazzire il web per il suo fascino, ha difeso il padre dalle accuse mosse da Craig Warwick riguardo ad alcuni attacchi omofobi. Secondo il sensitivo ed ex naufrago dell’Isola dei famosi, Franco Terlizzi avrebbe giudicato in maniera sgradevole ...

MICHAEL Terlizzi/ Il figlio di Franco contro Craig Warwick : "Ho un video che metterò nei miei social" : Dopo le polemiche scatenate da Craig Warwick sulla presunta omofobia di Franco, il figlio Michael Terlizzi ha detto la sua sulla vicenda, confermando che...(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 07:23:00 GMT)

“Adesso basta stron**te!”. È sempre più l’Isola dei Tormenti. Ancora una sfuriata. Stavolta in onda dallo studio di Pomeriggio 5. MICHAEL TERLIZZI è una furia e lo demolisce così : Un’edizione senza pace. Una guerra continua. Più che l’Isola dei Famosi sembra l’Isola dei Tormenti. Roba da far arricchire avvocati senza scrupoli in cerca di soldi facili, foto sui rotocalchi e fama ad imperitura memoria. Dopo il canna – gate, le minacce di Francesco Monte a Eva Henger di ripercussioni penali ecco che entra in scena Terlizzi. Non Franco, bensì Michael che ha risposto a tono al sensitivo che aveva accusato, prima a ...

MICHAEL - il figlio di Franco Terlizzi a Pomeriggio 5 : “Mio padre non odia i gay” : Michael Terlizzi, il figlio di Franco difende il padre a Pomeriggio 5 dalle accuse di Craig Warwick all’Isola dei Famosi Michael Terlizzi è furioso per le accuse di Craig Warwick al padre Franco sull’Isola dei Famosi. Cosa è successo? Il sensitivo ha accusato, prima a Verissimo e poi a Domenica Live, l’ex pugile di omofobia. […] L'articolo Michael, il figlio di Franco Terlizzi a Pomeriggio 5: “Mio padre non odia i ...

Franco Terlizzi omofobo?/ Il figlio MICHAEL lo difende e nega a Pomeriggio 5 (Isola dei Famosi 2018) : Franco Terlizzi è omofobo? Vladimir Luxuria scende in campo e cita una recente conversazione telefonica con Michael, figlio del concorrente de L'Isola dei Famosi 2018.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 19:11:00 GMT)

Franco Terlizzi contro Craig Warwick perchè gay : parla MICHAEL : Michael difende il padre Franco Terlizzi dalle accuse di Craig L’isola delle polemiche continua. Craig Warwick ha dichiarato a Verissimo e a Domenica Live che Franco Terlizzi gli avrebbe detto di stare lontano da lui in quanto omosessuale. Nella puntata di ieri del contenitore domenicale di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, Cecilia Capriotti ha preso le difese del vincitore di Saranno Isolani, dichiarando che tra il sensitivo e Terlizzi non ...

Franco Terlizzi omofobo?/ Domenica Live - Luxuria : "MICHAEL in lacrime mi ha detto..." (Isola dei Famosi 2018) : Franco Terlizzi è omofobo? Vladimir Luxuria scende in campo e cita una recente conversazione telefonica con Michael, figlio del concorrente de L'Isola dei Famosi 2018.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 11:18:00 GMT)

Lory del Santo e MICHAEL Terlizzi/ Scambio di numeri tra i due : "potrebbe fare l'attore" - lei ci prova? : Federica Panicucci dona Michael Terlizzi a Lory Del Santo che in studio a Mattino 5 conferma il suo interesse per lui. Anche Vladimir Luxuria rilancia: "Lui è proprio bono", cosa è successo?(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 10:32:00 GMT)

MICHAEL TERLIZZI - FIGLIO DI FRANCO/ Parla in diretta all'Isola dei Famosi 2018 e fa impazzire il web! : MICHAEL, FIGLIO di FRANCO TERLIZZI, è ancora ospite in studio all'Isola dei Famosi 2018. In diretta il ragazzo Parla con suo padre e le sue parole piacciono al web!(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 16:20:00 GMT)

MICHAEL TERLIZZI - figlio di Franco/ La dedica del ragazzo in diretta all'Isola dei Famosi : "Sei il numero uno" : Chi è l'affascinante ragazzo che ha stregato il pubblico dell'Isola dei Famosi 2018? Si tratta di Michael, figlio di Franco Terlizzi, che di recente ha scatenato...(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 23:06:00 GMT)