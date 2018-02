METEO 8-14 Marzo | ondate di MALTEMPO | temperature su poi giù

Allerta METEO Campania : scuole chiuse a Napoli domani 1° Marzo : chiuse anche domani 1 Marzo a Napoli tutte le scuole pubbliche e private. Lo dispone un’ordinanza del sindaco Luigi de Magistris in seguito ad un nuova comunicazione di Allerta meteo diramato dalla Protezione civile regionale e che annuncia un’anomalia termica negativa. Le previsioni dalle 20 di oggi fino alle 10 di domani indicano “precipitazioni prevalentemente nevose, localmente anche a quote di pianura”. L'articolo ...

Allerta METEO - pesantissimo avviso della protezione civile per Giovedì 1 Marzo : forte maltempo in tutt’Italia - i DETTAGLI : Allerta Meteo – L’aria fredda di origine artica presente sull’Italia, nella giornata di domani lascerà il posto a correnti occidentali più miti e umide. Il cambiamento di circolazione sarà repentino al meridione, graduale al centro e decisamente più lento al settentrione, dove un cuscinetto di aria fredda resisterà nei bassi strati. Si prevedono, pertanto, ancora nevicate a livello di pianura sulle regioni centrali solo durante la prossima ...

Previsioni METEO Marzo 2018 - dopo il Burian di fine Febbraio inizia un lungo periodo di forti piogge per l’Italia : 1/5 ...

F1 - Test Barcellona : previsioni METEO per domani (giovedì 1° marzo). Pioggia al Montmelò - giornata a rischio? : Oggi la neve è caduta copiosamente su Barcellona impedendo il corretto svolgimento della terza giornata di Test della Formula Uno. Il semaforo verde è stato acceso solo alle ore 12.00, alcuni piloti sono usciti soltanto per un installation lap e poi sono prontamente rientrati ai box: era impossibile lavorare in queste condizioni. Le scuderie non sono riuscite a trovare un accordo per cancellare la sessione odierna e rinviarla a un altro giorno. ...

Elezioni Politiche - le Previsioni METEO per Domenica 4 Marzo in Italia : clima ideale per un’affluenza “boom” : Mancano pochi giorni alle Elezioni Politiche di Domenica 4 Marzo: si voterà in tutt’Italia per rinnovare il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati. I seggi saranno aperti dalle 07:00 del mattino alle 23:00 della sera, e contemporaneamente nelle due Regioni più popolose d’Italia (Lombardia e Lazio) si voterà anche per eleggere il Governatore e il Consiglio Regionale. Dopo l’avviso dell’Agcom è stata bloccata ...

Allerta METEO Toscana : scuole chiuse nei Comuni del Valdarno e della Valdisieve per domani 1° Marzo : scuole chiuse domani, giovedì 1 Marzo, nei 6 Comuni dell’Unione Valdarno Valdisieve (Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo). La decisione è stata presa a seguito dell’Allerta meteo codice arancione per rischio neve emessa dalla Regione Toscana dalle 24 di domani, giovedì 1 Marzo, fino alle 23.59 della stessa giornata. Ad aggiungersi alla neve, anche codice giallo per vento e ghiaccio a partire già da oggi. A ...

Allerta METEO Veneto : niente scuole chiuse domani 1° Marzo a Verona - pronte le squadre di protezione civile : domani, giovedì 1° Marzo, le scuole nel comune di Verona non saranno chiuse, in quanto le previsioni Meteo indicano nevischio nella mattinata, seguito da deboli nevicate nel pomeriggio: lo si è deciso in Prefettura nel corso del Comitato per l’ordine e la sicurezza sull’emergenza freddo. Maggiori criticità potrebbero verificarsi per l’immediata formazione di ghiaccio dovuta alle basse temperature. Anche le squadre della ...

Allerta METEO Riccione : scuole chiuse domani 1° Marzo : Dopo le chiusure degli ultimi due giorni “vista la nuova Allerta meteo prevista per le prossime ore anche nella giornata di domani, giovedì primo Marzo, le scuole di ogni ordine e grado sul territorio di Riccione rimarranno chiuse”. E’ quanto si legge in una nota dell’amministrazione comunale della città romagnola. L'articolo Allerta meteo Riccione: scuole chiuse domani 1° Marzo sembra essere il primo su meteo Web.

Allerta METEO Toscana : attesa nevicata nella notte a Livorno e Carrara - domani 1° Marzo scuole chiuse : In previsione della nevicata che dovrebbe interessare tutta la Toscana centro-settentrionale dalla notte di oggi, la Protezione civile regionale ha diramato un’Allerta Meteo “arancione”. A Livorno non sono previsti accumuli di neve eccezionali, ma a scopo precauzionale, e per ridurre i disagi alla cittadinanza e i rischi legati alla circolazione sia a piedi che in auto nelle ore in cui saranno più tangibili gli effetti della ...

Allerta METEO Lombardia : “Prevista poca neve - niente scuole chiuse domani 1° Marzo a Milano” : Basse temperature fino a sabato a Milano, con nevicate probabili a partire da questa notte e fino a venerdì: “L’accumulo di neve previsto dovrebbe essere limitato. Ritengo che le scuole debbano rimanere aperte. Naturalmente confido nella collaborazione di tutti per gestire al meglio la situazione. Se le condizioni dovessero cambiare con il passare delle ore, daremo tempestive comunicazioni“, spiega il sindaco di Milano, ...

Allerta METEO Toscana : neve fino in pianura - domani 1° Marzo 2018 scuole chiuse a Firenze : Dalla tarda serata di oggi la concomitanza di un afflusso di aria calda e umida dai settori sud-occidentali con l’afflusso di aria molto fredda e secca nei bassi strati favorirà, per la giornata di domani, giovedì 1 Marzo, nevicate fino in pianura, soprattutto sulle zone centro-settentrionali della Toscana. La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un bollettino con codice arancione per neve valido dalla mezzanotte di ...

Allerta METEO Campania : domani 1° Marzo niente scuole chiuse a Napoli : ”Ritengo che non ci siano le condizioni per reiterare l’ordinanza e quindi domani si torna alla normalità secondo lo standard quotidiano”: lo ha dichiarato il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in riferimento all’ordinanza emessa ieri che prevedeva le scuole chiuse nelle giornate di ieri e oggi. domani, 1° Marzo, dunque scuole aperte dopo lo stop dovuto all’emergenza freddo e neve. L'articolo Allerta Meteo ...

Allerta METEO Toscana : neve in arrivo - domani 1° marzo 2018 scuole chiuse a Prato : neve in arrivo anche a Prato: le precipitazioni inizieranno questa notte, mercoledì 28 febbraio, e proseguiranno fino al tardo pomeriggio di domani, giovedì 1° marzo. Il centro regionale ha previsto per Prato Allerta Meteo arancione per la neve e giallo per il vento, con il grecale che continuerà a soffiare sul territorio. E’ stata disposta la chiusura di tutti gli asili e le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, giovedì ...