Mentre in Europa si gela | in Siberia fa più caldo

Il Milan ha vinto 3-0 contro la squadra bulgara del Ludogorets nella partita di andata dei 16esimi di finale di Europa League, giocata questa sera in Bulgaria. L'Atalanta ha invece perso 3-2 contro i tedeschi del Borussia Dortmund, in trasferta.