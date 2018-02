Matteo Renzi scaricato anche da Emma Bonino a quattro giorni dal voto | lei è per Paolo

Pd - l'appello dei musulmani a votare il partito di Matteo Renzi per avere lo ius soli : E quel è questa 'occasione politica che Allah mette a disposizione'? Il voto per 'consolidarli sul territorio', ovvero per l'approvazione dello ius soli . Ergo, il voto per il Pd , che è la forza ...

Matteo Renzi a Bersaglio mobile : "Pronto ad andare all'opposizione se il Pd non sarà il primo partito" : "Penso che quello che accadrà dopo il 5 di marzo si potrà capire con i numeri chiari, perché non è detto che non ci sia una maggioranza. Io sono profondamente convinto che il Pd sarà il primo partito, dopodiché se non succede il Pd è responsabilizzato per andare all'opposizione". Così il segretario del Pd, Matteo Renzi, nel corso della puntata di 'Bersaglio mobile' che andrà in onda ...

Matteo Renzi - coltellata da Enrico Letta : 'Spero che Gentiloni...' : Il quale, ovviamente, si è ben guardato dal pronunciare il nome del segretario del partito al quale resta iscritto pur non facendo politica dal giorno del famoso 'scambio del campanello' a Palazzo ...

Cobas - manifesti shock contro Matteo Renzi : 'morirà' il 4 marzo : Due i proclami a firma dei sindacalisti dello stabilimento Fca della provincia di Napoli : uno con l'annuncio della morte e dei funerali di Renzi che "si terranno il 4 marzo alle ore 22 dal Parlamento ...

Matteo Renzi e il tesoretto del Rosatellum : il trucchetto che può far vincere le elezioni al Pd : Vuoi vedere che, alla fine, le elezioni le vince il Pd ? Di sondaggi non si può parlare, di numeri nemmeno. Ma a svelare la segreta speranza di Matteo Renzi è semplicemente il meccanismo , astruso, ...

Alan Friedman : 'Matteo Renzi bravo - preparato. Ma vittima di se stesso' : Durante l'intervista sfoggiò efficaci abilità oratorie, mi sembrò una boccata d'aria fresca nella politica italiana. Parlò dell'urgenza di rottamare la sinistra di Massimo D'Alema' . Era 'piuttosto ...

Cinque giorni al voto con sorriso e grinta Enews di Matteo Renzi : Credo anche che questa legislatura sarà ricordata nel mondo cattolico anche come quella della riforma sul dopo di noi, sul terzo settore, sul reddito di inclusione, sull'autismo, sullo spreco ...

La maestra ai poliziotti : "Dovete morire". Matteo Renzi : "Deve essere licenziata. Alcuni centri sociali andrebbero chiusi" : Durante gli scontri a Torino tra antifascisti e Casapound, una donna è stata ripresa mentre urlava contro le forze dell'ordine. "Vigliacchi, mi fate schifo, dovete morire", si ascolta nel filmato dove lei appare in prima linea di fronte a un corteo. La donna in questione è Lavinia Flavia Cassaro, maestra senza classe di Torino, e sul suo comportamento si è espresso anche Matteo Renzi: "Deve essere licenziata"."Che schifo, ...

Matteo Renzi ed Emma Bonino : derby anche in Europa : Il Pd e +Europa si sfidano per un seggio all'estero. Nella ripartizione Europa, in ballo ci sono cinque deputati: il Pd ne eleggerà sicuramente uno, ma dovrà vedersela con la lista Bonino per eleggere il secondo. Intervistata sull'HuffPost Live, la Bonino non ha usato parole dolci con Renzi: "Ci conosciamo poco, lui sa come la penso. Non c'è mai stato un rapporto e non si è creato in queste elezioni." Eppure nel ...

Alessandra Ghisleri : 'Paolo Gentiloni piace ma gli serve Matteo Renzi' : ' Paolo Gentiloni piace ma gli serve Matteo Renz i'. Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira , su La7, analizza il duo Renzi-Gentiloni: ' Funziona l'insieme. Gentiloni piace ...

Matteo Renzi - l’ex asso pigliatutto ridotto a socio di minoranza : La prima volta che incontrai Matteo Renzi fu nel giugno del 2013 a Vienna, in occasione di una conferenza del Financial Times sul mercato del lusso. Il giovane sindaco di Firenze mi fu presentato dal mio amico Lionel Barber, direttore del quotidiano finanziario britannico. Salimmo tutti insieme nella stessa macchina, e Lionel mi chiese: «You know M...

Elezioni 2018 - come si vota/ Matteo Renzi : “proposte Centrodestra fantasmagoriche - Berlusconi è surreale” : Elezioni 2018, come si vota col Rosatellum: ultime notizie su Pd, M5s e Centrodestra. Renzi, "no al Governo con M5s e Lega. Le proposte del Centrodestra sono fantasmagoriche"(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 18:18:00 GMT)

Il 5 marzo Matteo Renzi non lascerà la segreteria del Pd : Matteo Renzi è rassegnato alla sconfitta, ma non intende assolutamente rinunciare alla poltrona di segretario del Pd. “Io sono pronto

Speciale Matrix la sfida dei leader : Matteo Renzi in prima serata lunedì 26 febbraio : ...Renzi a Matrix Il leader del Pd alle prossime elezioni apre la prima di tre puntate in prima serata del talk di Nicola Porro con Greta Marchetto Matrix prime La sfida dei leader diretta e streaming L'...