“Maria | Gemma mi ha rotto il c…” “Tina | nooo!” Ma l’ha fatto sul serio Mai vista una

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) È più cristallino dell’acqua di sorgente che Tina Cipollari eGalgani non si sopportano. In fondo, le vere protagoniste del trono over di Uomini e Donne sono proprio loro. L’opinionista storica della trasmissione e ora ‘promossa’ a tronista visto che è tornata single da un lato e la dama torinese che ancora, dopo anni, ci prova con Giorgio Manetti dall’altro. Ecco: Giorgio Manetti. Il Gabbiano, come è stato soprannominato tempo fa, rappresenta proprio l’ultimo casus belli. Se, infatti, fino a qualche mese fa le due rivali si limitavano a frecciatine e regali perfidi, da quando è uscito il rumor di un presunto flirt segreto tra Manetti e la Cipollari, la Galgani non ci ha visto più. Nonostante i diretti interessati abbiano negato dal principio questa voce, è bastato il solo sospetto a far scattare sull’attenti la dama che, di ...