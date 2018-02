Mareamico | “Spiaggia Eraclea sempre più in agonia”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) Palermo, 28 feb. (AdnKronos) – L’associazione agrigentina ‘’ torna a denunciare “la lenta agonia della spiaggia e del boschetto diMinoa”. “Le mareggiate invernali, l’erosione e la scomparsa delle dune costiere hanno fatto perdere negli ultimi anni circa 120 metri di spiaggia e più di 40 metri di boschetto. Decine di alberi ogni giorno vengono giù come birilli e spariscono per– dicono – La gran parte della sabbia sparita dalla costa diè andata a finire dentro il porto di Siculiana, che conseguentemente si è trasformato in un grande posteggio”.“Ultimamente di questa triste vicenda se ne è occupata pure la trasmissione ‘striscia la notizia” – spiegano in una nota – Da temposollecita un intervento da parte della Regione Sicilia ed ancora attende che ...