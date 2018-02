Maltempo Trieste | traffico ferroviario verso la normalità

Maltempo - oggi picco di gelo. Ancora disagi sui treni : isolata Trieste : Il gelo siberiano non molla la presa sull'Italia e oggi si prevede un picco, con minime di -6/7 gradi in pianura. Le scuole sono chiuse a Napoli, in diverse città delle Marche e del Molise, in ...

Maltempo : guasto su linea ferroviaria - Trieste isolata : A causa di guasti ad apparecchiature all’esterno della stazione ferroviaria, causati dal freddo che in nottata ha fatto rilevare -6°C, a Trieste si registrano ritardi di un’ora e oltre per i treni in entrata e in uscita: di conseguenza la città è praticamente isolata. Alla stazione una folla di viaggiatori è in attesa partire per raggiungere almeno Venezia Mestre, raccordo con altre linee ferroviarie nazionali. Non vi sono treni in ...

Maltempo - oggi picco di gelo. Ancora disagi sui treni : isolata Trieste : Il freddo causa un guasto sulla linea da Venezia. Ancora ridotte le corse anche nel Lazio e sull'alta velocità. oggi scuole chiuse in diverse città

Maltempo - allerta Burian : il porto di Trieste avvia il piano di emergenza per la gestione dei tir : Scatta il piano di emergenza per la gestione dei Tir nel porto di Trieste. A causa del Maltempo e delle forti raffiche di Bora, si registrano “gravi difficolta’ per l’operativita’ portuale, pressoche’ bloccata”. La situazione piu’ complessa – si legge in una nota – “riguarda i collegamenti dei traghetti RO-RO con la Turchia”. Sono arrivate e partite “5 delle 10 navi attese ...

Burian - allerta meteo/ Maltempo e gelo siberiano da Nord a Sud : bora a Trieste - neve a bassa quota : L'Italia nella morsa del Burian: è questa la previsione dei meteorologi sulla corrente d'aria gelida proveniente dalla Russia, domenica 25 febbraio l'apice(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 18:59:00 GMT)

Maltempo : bora a 133 km orari a Trieste : ANSA, - Trieste, 22 FEB - Seconda giornata di bora forte a Trieste con raffiche che nella notte, attorno alle 4, hanno raggiunto la velocità massima di 133 chilometri orari. Il vento ha causato vari ...

Maltempo - gelo con Burian : rischio neve a Roma. Toscana "imbiancata" - Bora a Trieste : Arrivato Burian, l'Italia è nel freezer. L'anticiclone termico russo-siberiano - che spira in queste ore da Nord/Nordest - sta portando cieli molto nuvolosi o coperti...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : a Trieste prevista bora a 120 chilometri all’ora : La bora soffia a Trieste già da qualche giorno ma secondo le previsioni emesse oggi dall’Osservatorio Meteo dell’Agenzia regionale per la Protezione ambientale del Friuli Venezia Giulia, già da domani le raffiche potrebbe superare i 100 all’ora. L’osservatorio infatti segnala per la giornata di mercoledì “vento di bora sostenuto sulla costa, forte a Trieste e in quota (sulle Alpi Giulie): dalla sera la bora sarà ...

Maltempo e bora : numerosi interventi dei vigili del fuoco a Trieste : In due ore questa mattina sono stati almeno 10 gli interventi eseguiti o in corso di esecuzione da parte dei vigili del fuoco a Trieste. A causa delle avverse condizioni meteorologiche, caratterizzate da bora e pioggia anche mista a neve, il personale del comando provinciale di Trieste sta operando con 5 squadre, un’autoscala e un’autogru. L'articolo Maltempo e bora: numerosi interventi dei vigili del fuoco a Trieste sembra essere il ...

Maltempo. Capri - forte mareggiata - traghetti fermi; Trieste - camion si ribalta per la bora - 3 feriti : Raffiche di vento e forte mareggiata, Capri isolata dalla terraferma dopo lo stop di tutti i collegamenti marittimi di linea da Napoli e da Sorrento a causa del maltempo nel Golfo diNapoli. Fermi sia gli aliscafi che i traghetti. A Trieste, un camion si è ribaltato stamani a causa delle forti raffiche di bora che soffia da ieri sera sulla città con intensità crescente. Tre persone sono rimaste ferite in modo lieve

Maltempo - bora forte : si ribalta un camion a Trieste : Un camion si è ribaltato questa mattina a causa delle forti raffiche di bora che soffia da ieri sera sulla città con intensità crescente. Tre persone sono rimaste ferite in modo lieve. L’incidente e’ avvenuto questa mattina poco prima delle 8.30 sul lungomare triestino in Riva Nazario Sauro, davanti a Piazza Unita’, una zona particolarmente battuta dal vento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere il ...

Maltempo Trieste - neve sul Carso : disagi per gli autobus : Maltempo e neve suo Carso triestino imbiancato. L’ondata di Maltempo che si e’ abbattuta in queste ore sul capoluogo giuliano ha mandato sotto acqua la città a causa della pioggia incessante accompagnata dalle forti raffiche di Bora mentre sull’altipiano carsico e’ tornata a scendere la neve mandando letteralmente in tilt la circolazione degli autobus. Alcune località sono rimaste irraggiungibili dai mezzi della Trieste ...