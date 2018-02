Maltempo Roma | rami pericolanti | 80 interventi dei Vigili del Fuoco

Maltempo Roma : “Personale e mezzi costantemente operativi” : “A partire da giovedì 22, l’unità di Crisi della Città metropolitana di Roma Capitale ha attivato le procedure preventive e di coordinamento per far fronte all’emergenza Maltempo. Gli interventi pianificati si sono svolti regolarmente e hanno visto l’impiego di mezzi e personale dei servizi di Polizia locale metropolitana, Viabilità, Edilizia scolastica e Protezione civile, in costante raccordo con la Prefettura”. ...

Roma : numerosi interventi per i Vigili del fuoco causa Maltempo : Roma – grande lavoro tra ieri e oggi per i Vigili del fuoco Roma – Circa 100 interventi dei Vigili del fuoco del Comando di... L'articolo Roma: numerosi interventi per i Vigili del fuoco causa maltempo su Roma Daily News.

Maltempo - gelo a Roma : 200 gli interventi dei Vigili del Fuoco : Sono circa 200 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco a Roma e provincia, da ieri sera alle 15 di oggi, per il forte abbassamento delle temperature. Di questi la metà nella notte e gli altri oggi. A quanto reso noto, l’80% degli interventi e’ stato per il gelo. Gli interventi di maggior rilievo sono lastre di ghiaccio sopra i cornicioni di edifici privati, stalattiti sotto la tangenziale nel quartiere San Lorenzo, verifiche ...

Maltempo Roma - Campidoglio : situazione critiche contenute - squadre al lavoro : Il COC (Centro Operativo Comunale) di Roma Capitale continua a monitorare e a coordinare gli interventi sull’intero territorio a seguito dell’ondata di Maltempo. Nel corso della notte sono stati effettuati interventi di rimozione del ghiaccio e di spargimento sale sugli accessi alle scuole da parte di operatori dell’Ama e volontari della protezione civile assistiti dalla Polizia Locale. A questi vanno aggiunti centinaia di ...

Maltempo : oggi il picco del gelo. A Roma sos ghiaccio. 5 cm di neve a Venezia : Rischio distacco di lastre di ghiaccio stamattina nella Capitale . Secondo quanto si è appreso, i vigili del fuoco stanno intervenendo in via dei Prati Fiscali per una grossa lastra che si sta ...

Maltempo a Roma - Gene-Raggi : “Scuole chiuse - quale è il problema? Di Maio ci è andato poco e guardate che carriera” : “Comunque ci tengo a dire che di tutta la neve ricevuta ’sti giorni a Roma ne abbiamo restituita la metà. Ho qui la copia del bonifico. Certo, a parte due o tre furbetti che se so’ voluti tenè la neve per far un pupazzo e li abbiamo espulsi…” così Gene Gnocchi nei panni di Virginia Raggi nella copertina satirica di DiMartedì (La7) “Noi famo tutto bene ma niente, ce continuano ad attaccare ingiustamente. Anche oggi scuole ...

Maltempo : a Roma SOS ghiaccio - rischio distacco di lastre : A Roma questa mattina c’è il rischio di distacco di lastre di ghiaccio: i vigili del fuoco stanno intervenendo in via dei Prati Fiscali per una grossa lastra che sporge pericolosamente da quinto piano di un palazzo. Si segnalano anche delle stalattiti a piazzale Prenestino. #RomeIsUs#buongiorno#Roma#28febbraio Fontana delle Naiadi La Ninfa degli Oceani ricoperta dal ghiaccio. Piazza della Repubblica.#fontaneghiacciate ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : tregua Maltempo a Roma - ecco la lista dei ministri M5S (28 febbraio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: tregua per il maltempo a Roma. oggi le semifinali di ritorno di Coppa Italia, Juventus-Atalanta e Lazio-Milan (28 febbraio 2018)(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 01:51:00 GMT)

Maltempo - l'ordinanza di divieto ai Tir a macchia di leopardo in Romagna : Forlì e Cesena restano escluse dalle misure che alleviano il blocco totale dei mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate. La prefettura di Ravenna, infatti, ha disposto la revoca del provvedimento in ...

buran Maltempo neve roma napoli treni : buran? continua a flagellare l'Italia. Tutto il Centrosud è sotto la neve che continua a scendere in alcune località e regioni. Nevica ancora in romagna, nelle Marche, in Campania, oltre che in Puglia, Basilicata e Calabria. Un clochard? è morto per il freddo a Milano e da domani allerta ghiaccio e neve anche in Toscana. Gelo record in Alto Adige, dove ai 3.220 metri della Croda delle ...

Maltempo Roma - il Campidoglio : “I riscaldamenti delle scuole regolarmente accesi” : Gli impianti di riscaldamento degli edifici scolastici di Roma Capitale sono regolarmente accesi da lunedì scorso e lo sono stati anche durante i giorni di chiusura degli istituti, che riapriranno domani. Particolare attenzione è stata inoltre riservata alle attività di sistemazione delle aree di ingresso alle scuole in vista della ripresa delle attività. Lo comunica in una nota il Campidoglio che fa sapere anche i ‘numeri’ del ...

Maltempo Rimini - emergenza freddo : numerosi interventi di soccorso dei carabinieri sulla riviera romagnola : Ore di lavoro incessante per i militari dell’arma della compagnia di Riccione che al passaggio di “Buran” sulla riviera romagnola hanno dispiegato sul territorio decine di pattuglie. L’attività dei carabinieri di tutta la provincia – sotto le indicazioni del comandante provinciale, Col. Giuseppe Sportelli – infatti, anche in occasione della eccezionale ondata di Maltempo sta continuando in queste ore, ...

Maltempo : Rfi - permane emergenza grave in nodo Roma : Roma, 27 feb. (AdnKronos) – Alla luce del bollettino meteo emanato dalla Protezione Civile, permane lo stato di emergenza grave per gelo nell’area e nel nodo ferroviario di Roma. Per la giornata di domani 28 febbraio sarà garantito l’80% dei treni alta velocità, le imprese ferroviarie attraverso i loro canali di comunicazione renderanno note ai propri clienti le corse cancellate e le soluzioni di viaggio alternative. Lo ...

Maltempo : rischio valanghe ‘marcato’ sull’Appennino dell’Emilia-Romagna : Nella scala europea da 1 a 5 per il pericolo di valanghe, sull’Appennino dell’Emilia-Romagna siamo al livello 3, che indica un rischio ‘marcato’. E’ quanto emerge dalle attività di monitoraggio dei fenomeni nevosi svolte dai Carabinieri Forestali regionali con il servizio ‘Meteomont’. Ogni giorno viene emesso un bollettino sul grado di pericolo e in questi giorni, dopo le abbondanti nevicate, “in ...