Maltempo | Rfi | domani emergenza grave Centro-Nord | treni ridotti

Maltempo - Rfi : domani il 50% dei treni regionali in 5 Regioni : In Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Toscana domani circolerà il 50% dei treni regionali. Lo rende noto Rfi sottolineando che “la riduzione si rende necessaria” alla luce delle “previsioni di nevicate e fenomeni di gelicidio, per garantire una migliore regolarità del servizio ferroviario“. L’azienda ha attivato “lo stato di emergenza grave dei piani neve e gelo” su Liguria, Piemonte, Lombardia, ...

Maltempo - allerta Protezione civile : ancora neve in arrivo sull'Italia - emergenza al Nord | Disagi per chi viaggia - Rfi : 50% dei treni in 5 regioni : Nuova allerta diramato: su tutto il Nord attese intense nevicate anche in pianura che dureranno almeno fino alla giornata di venerdì. In Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Toscana giovedì circolerà il 50% dei treni regionali: lo rende noto la Rete Ferroviaria Italiana.

Maltempo - RFI : traffico ferroviario del 28 febbraio prosegue come da programma : Teleborsa, - La circolazione ferroviaria prosegue secondo il programma previsto dal Piano neve e gelo di Rete Ferroviaria Italiana ,, RFI , senza particolari criticità. come programmato, sulla rete ...

Maltempo - RFI : traffico ferroviario del 28 febbraio prosegue come da programma : La circolazione ferroviaria prosegue secondo il programma previsto dal Piano neve e gelo di Rete Ferroviaria Italiana ,, RFI , senza particolari criticità. come programmato, sulla rete ferroviaria ...

Maltempo - Rfi : circolazione ferroviaria senza particolari criticità : “La circolazione ferroviaria prosegue secondo il programma previsto dal piano neve e gelo senza particolari criticità“: lo rileva in una nota Rfi, secondo cui sulla rete, come programmato, sta circolando l’80% dei treni ad alta velocità, con ritardi medi di 15 minuti. Nel Lazio viaggia il 70% dei treni regionali, il 20% in più rispetto ai convogli in circolazione ieri. La riduzione del numero dei treni, prosegue la nota di Rfi, ...

RFI - modifiche a circolazione ferroviaria del 28 febbraio per Maltempo : Teleborsa, - Secondo il bollettino meteo diffuso dalla Protezione Civile, per la giornata di mercoledì 28 febbraio permane lo stato di emergenza grave per gelo nell'area e nel nodo ferroviario di Roma.

RFI - modifiche a circolazione ferroviaria del 28 febbraio per Maltempo : Secondo il bollettino meteo diffuso dalla Protezione Civile, per la giornata di mercoledì 28 febbraio permane lo stato di emergenza grave per gelo nell'area e nel nodo ferroviario di Roma. Sarà ...

Maltempo - Italo contro Rfi : “Gravemente danneggiati”. Possibile causa da decine di milioni di euro contro i gestori della rete : È guerra aperta fra Ntv Italo e Ferrovie dello Stato. La società guidata da Luca Cordero di Montezemolo e Flavio Cattaneo – appena ceduta a un fondo d’investimento americano – chiederà un cospicuo risarcimento danni a rete Ferroviaria Italiana per i disagi al traffico ferroviario causati dall’ondata di gelo che si è abbattuta su tutta la Penisola. L’azienda non ha ancora ufficializzato l’azione legale, ma il comunicato diramato dal ...

Maltempo : Rfi - permane emergenza grave in nodo Roma : Roma, 27 feb. (AdnKronos) – Alla luce del bollettino meteo emanato dalla Protezione Civile, permane lo stato di emergenza grave per gelo nell’area e nel nodo ferroviario di Roma. Per la giornata di domani 28 febbraio sarà garantito l’80% dei treni alta velocità, le imprese ferroviarie attraverso i loro canali di comunicazione renderanno note ai propri clienti le corse cancellate e le soluzioni di viaggio alternative. Lo ...

Maltempo : Rfi - domani garantito 80% Av e 50% treni regionali : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – A causa del persistere dell’emergenza meteo, per la giornata di domani, martedì 27 febbraio, tutti i treni alta velocità in arrivo e partenza da Roma fermeranno nella stazione Roma Tiburtina. Lo comunica Rfi in una nota. In linea con il livello di emergenza previsto dai piani neve e gelo, sarà garantito l’80% dei treni alta velocità e il 50% dei treni del trasporto regionale nel Lazio. Rete ...