Maltempo : oggi il picco di gelo - da giovedì temperature su - : Minime di meno 6-7 gradi, anche in pianura, a causa dell'ondata di gelo siberiano che sta attraversando l'Italia. Domani una nuova perturbazione, dopo Burian, dovrebbe portare neve su Roma e altre ...

Maltempo - oggi picco di gelo. Ancora disagi sui treni : isolata Trieste : Il freddo causa un guasto sulla linea da Venezia. Ancora ridotte le corse anche nel Lazio e sull'alta velocità. oggi scuole chiuse in diverse città

Maltempo a Roma - ecco la lista dei ministri M5S

Maltempo Campania : oggi e domani chiusi i musei in provincia di Benevento : Il presidente della provincia di Benevento ha disposto per oggi e domani la chiusura al pubblico delle strutture museali provinciali: “Alla base della decisione ragioni di sicurezza relativamente all’accesso alle strutture“. Il provvedimento riguarda il Museo del Sannio, Museo Arcos, Chiesa di S.Ilario a Port’Aurea, Biblioteca provinciale. L'articolo Maltempo Campania: oggi e domani chiusi i musei in provincia di ...

Maltempo - nel Foggiano esce di strada un bus delle Ferrovie del Gargano : nessun ferito : Incidente a causa del ghiaccio che ricopre la strada provinciale nei presi di Accadia. A Bordo c'era solo l'autista che è rimasto illeso e ha dato l'allarme

Maltempo : Caritas Vicenza - aumento richieste di accoglienza ma non da oggi (2) : (AdnKronos) - "Sicuramente ci sono ancora persone che dormono all'addiaccio o in edifici abbandonati, ed a loro si rivolgerà un'attenzione particolare per invitarli ad accedere ai luoghi di accoglienza. A tal fine, si sono intensificati i contatti con gli altri enti che in città si occupano delle pe

Maltempo : Caritas Vicenza - aumento richieste di accoglienza ma non da oggi : Venezia, 26 feb. (AdnKronos) - A fronte delle temperature in picchiata, Caritas Vicentina ricorda come le sue strutture a Vicenza – Casa Santa Lucia in via Pasi a Vicenza e Casa San Martino, il dormitorio di contrà Torretti – abbiano fatto registrare numeri alti fin dall’apertura a inizio novembre:

Maltempo Italia - neve blocca Roma. Esercito per pulire strade

Maltempo e gelo in Italia - Roma sotto la neve

Maltempo : domani lunedì 26 Febbraio scuole chiuse nel foggiano : In considerazione dell’annunciato peggioramento delle condizioni del meteo, previsto per questa notte, diversi sindaci dei Comuni foggiani hanno deciso la chiusura delle scuole. Il sindaco di San Severo, Francesco Miglio, e di San Nicandro Garganico, Pier Paolo Gualano, hanno firmato, questa sera, l’ordinanza di chiusura di tutte le scuole. Altri sindaci hanno riferito che valuteranno domani mattina se chiudere o meno le ...

Maltempo : freddo - neve - pioggia e vento forte sull’Italia : Comunicato Stampa Dipartimento di Protezione Civile Nazionale 24 Febbraio 2018 Una depressione presente sul Mediterraneo continua ad alimentare condizioni di marcata instabilità che coinvolgerà domani le estreme regioni meridionali dell’Italia. Al contempo, l’ingresso di aria particolarmente fredda di origine artica, che inizialmente interesserà le regioni settentrionali per poi estendersi gradualmente al centro e al sud, […]

Maltempo - domani in arrivo neve - pioggia e vento forte : diramata allerta anche per il Lazio : Una depressione presente sul Mediterraneo continua ad alimentare condizioni di marcata instabilità, che coinvolgerà domani le estreme regioni meridionali dell'Italia. Al contempo,...

Maltempo - allerta neve in Puglia : stop alla circolazione dei Tir a Bari - Barletta-Andria-Trani e Foggia : Le Prefetture di Bari, Barletta-Andria-Trani e di Foggia hanno adottato un decreto che vieta la circolazione fuori dai centri abitati nel territorio di queste province, in previsione di nevicate anche a bassa quota in Puglia: l’interdizione riguarda i veicoli ed i complessi di veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate. Nelle province Bat e Foggi la disposizione sarà in vigore a ...