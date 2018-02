Maltempo | Mazzoncini | troppi errori | chiediamo scusa

meteoweb.eu

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) Roma, 28 feb. (AdnKronos) – “Sono stati commessi degli, che non ripeteremo. E dobbiamo delle scuse ai passeggeri. Quando uno sta sette ore in treno c’è poco dire, bisogna solorsi, e attrezzarsi per fare sì che non accada più”. Ad affermarlo l’amministratore delegato di Fs, Renato, in un’intervista a ‘La Repubblica’. “Le scaldiglie – dice- non sono una cosa marginale. Sono delle resistenze ognuna delle quali assorbe la stessa energia di un appartamento con un impianto da 3 kw/h. Solo la stazione Termini ne ha 300 e quindi è come se ci servisse energia per 300 appartamenti. Le scaldiglie permettono di sbloccare i deviatori, che determinano il percorso dei treni. Nell’intero nodo di Roma ce ne sono 600, ma solo 150 sono attrezzati con le scaldiglie”. “Da Firenze in su tutta la rete è ...