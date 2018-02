Maltempo Marche | “Con le gelate a rischio i raccolti”

Maltempo - la Protezione civile Marche : oggi tregua neve - domani nuova perturbazione : I fenomeni atmosferici di Maltempo che hanno investito le Marche negli ultimi giorni stanno concludendo il loro flusso. Lo rende noto la Regione. oggi le previsioni della Protezione civile regionale indicano una giornata di tregua dalla neve, ma gelo previsto nella notte. Per la giornata di domani è in arrivo una nuova perturbazione, che all’inizio porterà ancora neve, probabilmente anche sulla costa, ma con accumuli contenuti. Dalla ...

Maltempo : tregua neve nelle Marche - domani nuova perturbazione : L’ondata di Maltempo che ha investito la regione delle Marche negli ultimi giorni concede una tregua. Oggi la Protezione civile regionale prevede una giornata senza neve ma con gelo previsto nella notte. Per la giornata di domani è in arrivo una nuova perturbazione, che all’inizio porterà ancora neve, probabilmente anche sulla costa, ma con accumuli contenuti. Dalla nottata di domani i fiocchi si trasformeranno in pioggia e anche per ...

Maltempo Marche : volanti della polizia soccorrono madre e neonata ad Ancona : I poliziotti delle volanti di Ancona hanno soccorso una giovane mamma rimasta bloccata nella neve in auto con la sua bimba di sei giorni: erano dirette al Salesi per dei controlli, ma la vettura è rimasta bloccata sulla rampa di accesso alla strada principale nel quartiere di Pietralacroce. Gli agenti hanno utilizzato per il soccorso un fuoristrada attrezzato e, con il verricello, hanno soccorso mamma e figlia, accompagnandole all’ospedale ...

Maltempo Marche : domani niente scuole chiuse ad Ascoli Piceno : Aperte domani le scuole ad Ascoli Piceno: lo ha deciso il sindaco Guido Castelli, in considerazione delle previsioni meteo per le prossime ore. Oggi i tecnici comunali hanno verificato il regolare funzionamento degli impianti di riscaldamento nei plessi di competenza. I mezzi del Comune stanno continuando a spargere sale antigelo sulle arterie viarie. L'articolo Maltempo Marche: domani niente scuole chiuse ad Ascoli Piceno sembra essere il primo ...

Maltempo Marche : previsti ulteriori 10 cm di neve - domani rischio ghiaccio : La Protezione civile regionale delle Marche rende noto che per oggi sono previsti ulteriori 10 cm di neve, vento e temperature molto basse, che non saliranno sopra 0 gradi centigradi. La situazione è sostanzialmente uniforme in tutta la Regione. domani atteso miglioramento della situazione sul fronte neve, non sono previste precipitazioni, ma temperature molto basse. La giornata di domani sarà caratterizzata dalla presenza di ghiaccio, sia sulla ...

Maltempo Marche : neve nelle zone colpite dal terremoto - preoccupazione per il ghiaccio : nelle zone delle Marche colpite dal terremoto, la popolazione affronta le prime conseguenze della neve sulle Soluzioni Abitative di Emergenza (Sae). nelle province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno nevica da due giorni sui centri colpiti dal sisma e sui villaggi di casette. La popolazione e’ abituata, “vivere la neve nelle Sae e’ una situazione nuova, un ulteriore elemento di precarieta’, in una vita che e’ ...

Maltempo : scuole chiuse nelle Marche in diversi Comuni lunedì 26 e martedì 27 Febbraio [ELENCO] : Raffica di chiusure di scuole per il Maltempo nelle Marche, anche se in verità della neve annunciata se ne è vista poca lungo la costa, mentre sta nevicando molto in varie località dell’entroterra, come Urbino. Nella città feltresca scuole chiuse domani e anche stop all’attività didattiche dell’Università ‘Carlo Bo’, nelle sedi di Urbino e Fano, mentre saranno in funzione i servizi amministrativi. scuole chiuse due ...

Maltempo - allerta nelle Marche : stop ai veicoli pesanti dalle 22 : stop ai veicoli pesanti sulle strade delle Marche dalle 22 di questa sera e fino a cessata esigenza per la previsione di nevicate sulla dorsale adriatica. Lo hanno deciso i prefetti delle Marche che hanno adottato ordinanze di limitazione della circolazione dei veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate sull’autostrada A14 e sulle strade statali e provinciali, analoghe a quella emanata stamane dal prefetto di Ancona Antonio ...

Maltempo : situazione in miglioramento nelle Marche : situazione in miglioramento nelle Marche dopo le forti piogge di ieri sera, con particolari criticita’ nella zona nord della regione. “Il livello del Foglia e del Genica e’ rientrato a livelli sotto controllo – annuncia il sindaco di Pesaro Matteo Ricci su Facebook -. Rimangono molti problemi su frane e smottamenti”. Giusto, secondo Ricci, tenere aperte le scuole. I vigili del fuco sono al lavoro anche oggi per ...

Maltempo Marche : lunedì 26 Febbraio scuole chiuse a Montegranaro : All’esito di una riunione tecnica tenutasi questa mattina nella sede del Comune di Monegranaro, il Sindaco Ediana Mancini ha firmato l’ordinanza di chiusura degli istituti scolastici per la giornata di lunedi’ 26 Febbraio. “La chiusura riguarda tutte le scuole di ordine e grado, compreso l’asilo comunale – sottolinea il Sindaco -. Contestualmente, verranno sospesi il servizio mensa e quello del trasporto ...

Maltempo Marche : su Pesaro e Fano 45 mm di pioggia : L’ondata di Maltempo che sta colpendo le Marche si è particolarmente concentrata nella parte Nord, soprattutto nella zona dei Comuni di Fano e Pesaro nei quali si registra una cumulata areale di 45 mm di pioggia. Lo rende noto la Regione. La Protezione Civile invita la popolazione alla massima attenzione ed a limitare gli spostamenti al necessario, per evitare eventuali disagi connessi con interruzioni sulle strade derivate da smottamenti ...

Maltempo Marche : danni e disagi - esonda un torrente nel Pesarese : Il Maltempo che sta interessando gran parte dell’Italia non risparmia le Marche, dove i maggior problemi sono creati dalla pioggia. In provincia di Pesaro Urbino, è stata chiusa la strada provinciale 144 per l’esondazione del torrente Arzilla nella zona industriale di Mombaroccio. Nel pomeriggio uomini mezzi della Provincia sono intervenuti per altre frane e per piante cadute sulla strada. Frane, colate di terra e caduta alberi sono ...